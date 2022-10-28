В случае победы республиканцев на выборах США не перестанут помогать Украине | 360°

Власть 28 октября 2022, 16:32 Республиканцы в случае победы на выборах не откажутся помогать Украине. Нужна смена администрации Политолог Змиев: США не хотят признавать, что могут прекратить конфликт на Украине Unsplash

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Соединенные Штаты Америки не прекратят помогать Украине, даже если на грядущих выборах в Конгресс победят республиканцы — более «рыночные», чем демократы. Дело в том, что курс в отношении Киева определяет Белый дом, а не Конгресс. Так что республиканцы могут лишь усложнить работу президента Джо Байдена. Для смены политики же потребуется смена самой администрации.

Американцы будут помогать Украине и при республиканцах

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью европейскому изданию Politico заявил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, даже если на промежуточных выборах в ноябре победят республиканцы.

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«Я уверен, что и после промежуточных выборов в Конгресс в палате представителей и сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — подчеркнул он.

Схожее мнение высказал государственный секретарь Энтони Блинкен в беседе с журналистами канадского канала CBC. По его словам, и демократы, и республиканцы выступают за поддержку Украины.

«В моих консультациях с Конгрессом — как с республиканцами, так и с демократами — я вижу сильную двухпартийную поддержку Украины, которая только растет», — отметил Блинкен.

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Надежда на смену политики

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ранее рассказал «360», что от антироссийских санкций могут отказаться в случае победы республиканцев на выборах. Он назвал их «ребятами рыночными», в отличие от демократов. Успех в гонке пророчат именно этой партии.

«С высокой вероятностью резервы разморозят, потому что их инвестиции здесь тоже зависли. Их доля в „Газпроме“ очень большая. <…> Они-то свою долю не получат сейчас, все зависло. Их бизнес страдает, потому что бизнес деньги вложил, дивидендов не получает. То, что там все заморожено, бизнес-то с этого ничего не имеет», — пояснил он.

Курс определяет не Конгресс, а Белый дом

Курс на поддержку Украины определяет все-таки не Конгресс, а Белый дом, заявил в разговоре с «360» директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Однако, по его словам, победа республиканцев все же усложнит жизнь президенту Джо Байдену.

У США внутри будет больше проблем. Не все законопроекты и предложения Байдена будут легко проходить и через Конгресс, и через палату представителей, и через сенат. Будут, возможно, расследования предыдущих трат. И это связано с Украиной Дмитрий Солонников.

Эксперт допустил, что республиканцы захотят провести расследование, насколько эффективно тратились деньги — миллиарды, выделяемые из американского бюджета на поддержку Украины. Но политика Белого дома по поддержке киевского режима никуда не денется, уверен Солонников. Для кардинальных перемен должна смениться сама администрация, и тут не обойтись даже одним импичментом Байдену.

Затягивание конфликта на Украине

Подход США призван продемонстрировать миру, что они якобы не в силах снизить напряженность и даже прекратить конфликт на Украине, уверен политолог, экономист, бизнесмен Евгений Змиев.

«Это все оттягивание времени и продолжение конфликта — вместо того, чтобы признать, что отвечает за эскалацию и деэскалацию руководство НАТО и оно может инициировать эти действия по снижению напряженности и по прекращению конфликта», — пояснил он.

По словам Змиева, хотя обычные американцы вовлечены в политику, их попросту не допустили бы до выборов, если бы они что-то действительно решали. На самом деле в Штатах на выборах предлагают тех кандидатов, которые устраивают элиты.

Промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса пройдут 8 ноября. Жителям США предстоит переизбрать весь состав палаты представителей, а также треть сената. Сейчас законодательная и исполнительная ветви власти находятся под контролем демократов.