Эксклюзив 03 марта 2023, 14:35 Разговор Блинкена с Лавровым стал попыткой США найти слабость России Политолог Светов: Блинкен поговорил с Лавровым на G20, пытаясь найти трещины в позиции РФ РИА «Новости»

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США не стали извиняться за встречу госсекретаря Энтони Блинкена с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях саммита «Большой двадцатки» в Индии. Последний год показал Штатам, что большинству планов по изоляции России сбыться не суждено. В том, что Америка не признает свои ошибки, нет ничего удивительного: ее власти глубоко убеждены в своем превосходстве, рассказал «360» политолог, журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

Изоляция России провалилась

Год спецоперации показал американцам, что многие их планы в отношении России не сбылись. Прежде всего — широко провозглашенная программа изоляции.

Мы можем вспомнить встречу министров иностранных дел на Бали (в ноябре 2022 года — прим. ред.), когда там был целый балаган, используя слова Лаврова. [Участникам говорили] прежде всего не общаться с Лавровым, второе — не фотографироваться. Всех предупреждали, чтобы не смели фотографироваться с Лавровым, коллективный снимок из-за этого отменили.

Это провозгласили как главное достижение. Но контакты мира с Россией продолжаются. Американцы говорят, что 54 страны составляют коалицию, которая их поддерживает, поставляя все Украине, но в мире-то 200 государств. И в этих остальных государствах живет большая часть населения Земли — прежде всего Индия и Китай, две великие державы, которые поддерживают нормальные отношения с Россией.

Встреча председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, 21 декабря 2022 года / РИА «Новости»

Когда шла подготовка этой встречи министров иностранных дел «Двадцатки», министрам хотелось добиться изоляции России,, но они понимали, что этого не произойдет. Их попытки принять итоговую декларацию с осуждением России не прошли.

Они добились, что в резолюцию не включили пункты о том, что Минские соглашения были фикцией — исходя из признаний бывших руководителей Франции и Германии. Также не был включен пункт о взрывах на «Северных потоках».

США убеждены в своем превосходстве

Вспомним встречу директора ЦРУ с руководителем нашей внешней разведки, которую тот оценил как дерзкую и высокомерную только потому, что Нарышкин сказал ему: «Мы победим, что бы вы ни делали».

Из-за этого (неудачи изоляции России — прим. ред.) у Блинкена, видимо, хоть как-то возникло желание поговорить с Лавровым, чтобы понять, есть ли какие-то трещинки в нашей позиции.

Американцы не умеют по-другому разговаривать. Они глубоко убеждены в своем превосходстве, исключительности, поэтому они со странами говорят: вы должны, вы обязаны. Как они с Китаем разговаривают: «Попробуйте только поставить России оружие, мы вас поставим в угол».

Они привыкли, что такое можно говорить Эстонии, Польше, Германии даже. Конечно, они не будут извиняться, считают вправе вести себя именно таким образом. Это их право — делать замечание всем, указывать, как люди должны себя вести. Это стиль, от которого никуда не денешься.

Сейчас обсуждается выступление американского посла Китаю, в котором он говорит, что командовать в Азии будут Штаты, а вы (Китай — прим. ред.) подвиньтесь.

РИА «Новости»

Отношения лучше не станут

Я скептически отношусь к надеждам на улучшение отношений между нашими странами в ближайшие два года. Выборы президента США не позволят этого сделать. Ни один кандидат не возьмет на себя груз этой ответственности.

Потому что в американской власти — демократы ли, республиканцы — вот эта убежденность в их праве диктовать миру, как себя вести, вводить правила, по которым мир должен жить — это укоренилось в них, это часть менталитета американских политиков.

Кто бы ни был у власти, нюансы могут быть, где-то смягчат свою позицию. Но то, что любой руководитель американской власти будет бороться за то, чтобы американцы были в мире выше всех, — от этого никуда не денешься.