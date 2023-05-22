Власть 22 мая 2023, 15:04 Путин обсудил гуманизацию уголовного законодательства с председателем Верховного суда Лебедевым Путин поручил вынести на обсуждение закон о гуманизации наказания за первое преступление РИА «Новости»

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Решение вопросов о гуманизации уголовного законодательства требует тщательной подготовки. Поэтому необходимо вынести на обсуждение с депутатами и членами Общественной палаты подготовленный законопроект о смягчении уголовного преследования женщин и людей, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Собеседник российского лидера отметил, что работа по гуманизации уголовного законодательства остается основной работой всей судебной системы.

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Пока что Верховный суд приготовил новый законопроект, который предусматривает, что если человек впервые совершил преступление небольшой и средней тяжести, то сначала его привлекут к административной ответственности, но при повторном проступке ему грозит статья Уголовного Кодекса.

«Что касается привлечения к уголовной ответственности женщин, то мы предлагаем сейчас такую конструкцию: чтобы за преступления небольшой тяжести даже в тех ситуациях, когда женщина находится без прописки, без регистрации, все равно ее не привлекать к уголовной ответственности», — заявил Лебедев.

Председатель Верховного суда пояснил, что женщину, совершившую первое преступление, могут предупредить о серьезных последствиях за повторный проступок.

«Сейчас возможности розыска, установления места пребывания таких лиц очень большие, так что это не проблема. Я думаю, государство может это сделать», — добавил Лебедев.

Путин заявил, что полностью согласен с таким предложением. Но детали законопроекта необходимо проработать с экспертным сообществом, депутатами и Общественной палатой. Глава государства подчеркнул, что даст поручение администрации для решения этого вопроса.

В конце декабря прошлого года Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека назвал недопустимым использование наручников для фигурантов дела об экономических преступлениях.

Он пообещал, что даст поручение силовым ведомствам и Верховному суду, чтобы подобной практики больше не было. На следующий день МВД выпустило приказ, в котором запретило надевать наручники на детей, женщин и фигурантов дел экономических преступлений.