Власть 15 сентября 2023, 22:24 Депутаты Сокол и Костюкевич решили покинуть Госдуму ГД: Депутаты Сокол и Кастюкевич подали заявления о досрочном сложении полномочий РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Государственную думу внесли проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича. Эти документы опубликованы в электронной базе российского парламента.

Депутатов предлагают лишить мандатов по их собственному желанию — на основании письменного заявления сложении полномочий.

Реклама

Вопрос досрочного прекращения полномочий Сокола и Кастюкевича Госдума рассмотрит 19 сентября.

В конце августа депутата Госдумы, кандидата в губернаторы Хакасии Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве. Врачи диагностировали у политика обострение после перенесенного перитонита и оценили его состояние как тяжелое.

До этого, 21 июля, Соколова доставили в больницу Абакана с перитонитом. Его экстренно прооперировали, после чего он неделю провел в реанимации. Из больницы политика выписали 1 августа.

В начале сентября Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Свое решение депутат объяснил состоянием здоровья. По словам политика, сейчас он не в состоянии с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост.