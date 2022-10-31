Эксклюзив 31 октября 2022, 19:52 После госпереворота Украина не может считаться демократией. Россия борется за то, чтобы ее восстановить Публицист Новоселов: украинской демократии не существует после переворота 2014 года РИА "Новости"

Читать 360tv в

Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, сохранила ли Украина легитимность и существует ли там сегодня демократия.

Реклама

Далее — прямая речь.

В предыдущем материале мы говорили об украинских «свободах», против которых «борется» Россия. Теперь же поговорим немного об украинской демократии.

Согласно простейшему определению, демократия — это власть народа. Поскольку все люди разные и имеют разные мнения по разным вопросам, концепция демократии фактически означает правление большинства. Воля большинства проявляется в форме демократических выборов, где все имеют равное право голоса и равные возможности быть избранными.

Отражает ли правительство Украины волю большинства? Возможно, но проверить это нельзя, поскольку процесс выборов на Украине не является демократическим и равноправным.

Хотя Запад восхваляет переворот 2014 года и признает его результаты, с точки зрения закона это было свержение законного правительства в результате уличных протестов в столице. Этот переворот был похож на события «оранжевой революции» 2004 года, которая тоже завершилась победой протестующих.

В 2004 году кандидат от влиятельной Партии регионов Виктор Янукович выиграл президентские выборы с небольшим преимуществом, получив подавляющее большинство голосов в ряде регионов Украины. Однако его политический противник не признал поражение и призвал сторонников выйти на улицы с требованием провести третий тур выборов. Не будем вдаваться в причины того, почему переголосование привело к иному результату, но есть «очень небольшая» вероятность того, что масштабная пиар-компания, поддержка иностранных СМИ и агрессивность протестующих могли иметь к этому какое-то отношение.

Воплощавший «западные ценности» президент Виктор Ющенко получил свой президентский срок и не прославился никакими заметными достижениями, кроме ухудшения отношений с Москвой, постоянными экономическими проблемами и попытками исправить экономику, вымогая у России деньги под угрозой прекратить транзит газа и поставить под удар энергетическую безопасность Европы.

Виктор Ющенко / РИА "Новости"

Таким образом, неудивительно, что на следующих выборах Виктор Янукович одержал триумфальную победу и все-таки был избран на президентский пост.

Он смог договориться с Россией о выгодных сделках в области энергетики, это сотрудничество позволило ему существенно снизить уровень национального долга и улучшить качество жизни украинского народа. Однако во второй половине своего срока Янукович столкнулся с серьезным вызовом, который оказался ему не по зубам.

Итак, мы дошли до протестов 2013-2014 годов. Они начались, когда президент Янукович отклонил предложение сделки о более тесной ассоциации с Европейским союзом. Даже западные опросы показывают, что в то время ассоциацию с ЕС поддерживали 45 процентов украинцев, 15 процентов выступали за интеграцию с Россией, а остальные просто хотели оставить все как есть.

РИА "Новости"

Янукович не отказался от идеи ассоциации с ЕС как таковой, но отклонил конкретное предложение, поскольку его условия не были благоприятными для Украины и повлекли бы за собой потерю конкурентоспособности украинской промышленности и ее постепенный захват иностранцами. Впоследствии это и произошло.

В любом случае принимать решение о государственных соглашениях — законное право законно избранного президента. Но определенные силы в регионах, голосовавших против Януковича, посчитали иначе и организовали массовые протесты, которые были официально и открыто поддержаны иностранными государствами.

Особенно заметными были выступления в Киеве, где преобладали прозападные настроения, а Янукович набрал лишь около четверти голосов населения. Таким образом, симпатии населения украинской столицы определили судьбу правительства Януковича: он был свергнут и бежал из страны, опасаясь за свою жизнь.

Виктор Янукович / РИА "Новости"

Почему это произошло? Потому что люди хотят процветания и красивой жизни. Достаточно обещать им этого, убедить их, что правительство плохое, а новое правительство все исправит, и вы получите революцию. Особенно если на самом деле все не так плохо. Ведь когда правительство действительно «плохое», оно просто потопит эту революцию в крови.

По решению новых властей на Украине запретили Партию регионов и Коммунистическую партию Украины, которые в совокупности набрали около 60 процентов голосов на предыдущих выборах.

Таким образом, начиная с переворота 2014 года, Украина не может считаться демократией. Фактически после переворота страна потеряла легитимность, предыдущее украинское государство прекратило существование.

В связи с запретом крупнейших политических сил никакие последующие выборы не могут считаться законными. Некоторые говорят, что это относится только к Петру Порошенко, а Владимир Зеленский был избран законно.

Возможно, но оппозиционные партии все равно оказались под запретом, а националистические формирования имели полную свободу действий. Даже у умеренной оппозиции не было доступа к огромным пропагандистским ресурсам олигархов, сделавших ставку на Зеленского.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский, 2019 год / РИА "Новости"

Стоит отметить, что классическая демократия в форме правления большинства не очень хорошо работает в условиях почти равного распределения людей между противоположными точками зрения. Таким обществам требуются другие формы правительства и власть на основе консенсуса, иначе они неизбежно скатятся к гражданской войне или одна часть населения будет полностью игнорировать интересы другой части, как это случилось на Украине.

Итак, сражается ли Россия против демократии на Украине? Нет, Россия сражается за восстановление украинской демократии и за то, чтобы вернуть украинскому народу право выбора.