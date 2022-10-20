«Популистский клоун». Зеленский обещал украинцам и русским мир, но получилось иначе | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 19:42 «Популистский клоун». Зеленский обещал украинцам и русским мир, но получилось иначе Публицист Новоселов: такой популистский клоун, как Зеленский, в России не нужен РИА «Новости»

Читать 360tv в

Публицист Иван Новоселов в эксклюзивной колонке для «360» порассуждал о том, мог бы такой «популистский клоун», как лидер Украины Владимир Зеленский, стать президентом России.

Реклама

Далее — прямая речь.

В России достаточно одаренных и опытных людей, которые могли бы возглавить страну. Нет, спасибо, нам не нужен популистский клоун с кучей пустых обещаний.

Политическая арена в России отличается от украинской. В России существует одна партия большинства (первоначально возникшая как коалиция демократических партий и несколько оппозиционных партий (самая крупная — коммунисты), поэтому ее кандидат всегда будет иметь наилучшие шансы на победу.

Русские не будут голосовать за популярного актера или уличного политика, но могут проголосовать за популярного губернатора или министра.

РИА «Новости»

В России нет политического раскола по регионам, как в США или на Украине до 2014 года. Даже если оппозиция становится первой на выборах в каком-то регионе, это не означает, что она победит там на следующих выборах.

Личности губернаторов играют более важную роль, чем их политические предпочтения.

На Украине до сих есть региональные олигархи, имеющие огромное влияние. Различные кланы этих олигархов много лет сражаются за власть над страной и контроль над денежными потоками. Зеленский пришел на выборы как популист, обещая мир, национальное примирение, экономический рост, борьбу с коррупцией и бюрократией.

Он не выполнил свое обещание мира. Ходили разговоры, что президент не осмеливался бросить вызов мощному националистическому лобби, твердо выступавшему против любых уступок республикам Донбасса и переговоров с Москвой. Может быть, это и так, но он все равно давал обещания и должен был понимать, что это не будет легко.

Достижения Зеленского в экономике и борьбе с коррупцией тоже весьма сомнительны. Надо отдать ему должное за смелость признаться в наличии офшорных счетов после скандала с «досье Пандоры», но это не делает ему чести. За период правления нынешнего украинского лидера никакого заметного снижения уровня коррупции в его стране не наблюдалось.

У Зеленского не было проработанной экономической программы, он практически ничего не сделал для восстановления украинской промышленности, в том числе потому, что ее изначально создавали для работы в комплексе с российской. Ему нужно было договариваться с Россией, чтобы добиться каких-то настоящих положительных изменений.

Русские тоже возлагали на Зеленского определенные надежды. Его сериалы были довольно популярны в России, он говорит на русском языке без акцента, а во время кампании выглядел вполне адекватным.

Мы действительно надеялись, что он принесет мир в Донбасс и, возможно, даже предпримет шаги по признанию статуса Крыма.

РИА «Новости»

Получилось иначе. Вероятно, он не был искренен с самого начала или не был независим. А возможно, просто-напросто испугался идти против националистических сил.

В любом случае по прошествии пары лет русские не увидели никаких изменений по сравнению с периодом правления Порошенко. Напротив, Зеленский еще хуже контролировал радикальные националистические группировки и делал вид, что их вовсе не существует.

Сейчас его выставляют национальным героем и независимым политиком, но всего год назад рейтинг Зеленского был ниже, чем у его бывшего оппонента Порошенко.

Офис президента Украины

Мог бы он стать лучше Путина? Никогда. Путин — опытный ветеран политики, известный своими выдающимися достижениями на международной арене. Его поддерживает компетентная команда, он не зависит ни от кого.

В любом случае человек вроде Зеленского никогда не имел бы шансов возглавить Россию таким способом, каким он победил на Украине.