Власть 11 января 2023, 22:13 Путин прилюдно отчитал Мантурова. Пиар или провал? Политолог Донцов: Мантуров — один из ведущих и наиболее эффективных министров в России РИА «Новости»

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На совещании с членами правительства президент России Владимир Путин назвал работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год очень долгой и указал на отсутствие этих заказов на некоторых предприятиях. Он поручил главе Минпромторга Денису Мантурову закончить ее за месяц «и не позже». По словам Мантурова, как военные, так и гражданские контракты есть, «все сверстано». В ответ на это Путин попросил главу Минпромторга «не валять дурака» и подчеркнул, что директора заводов говорят об обратном. Разъяснять ситуацию пришлось пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он назвал произошедшее обычной рабочей ситуацией. Политолог Никита Донцов рассказал «360», стоит ли ждать ухода Мантурова с поста после такого диалога с Путиным.

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Конфликт или рабочая ситуация?

Не стоит придавать большое внимание этому инциденту. Такие ситуации происходят регулярно, не каждый день, конечно, но раз в несколько месяцев. В целом, такое бывает, что в эфир попадают какие-то споры, диалоги министров, депутатов с президентом. В этом ничего страшного нет. Дискуссия должна быть. И это хорошо, когда первое лицо руководствуется какой-то альтернативной информацией, не той, которую ему предоставляют его подчиненные. В частности, в этой ситуации Мантуров одну позицию сформулировал, а президент сказал, что у него информация иная.

Думаю, что это обычный рабочий момент. Уже и пресс-секретарь президента это подтвердил. Нет у президента каких-то серьезных претензий к главе Минпромторга Мантурову. Это просто конкретный случай. Ни к каким кадровым перестановкам в данный момент это не приведет.

РИА «Новости»

Ждать ли ухода Мантурова с поста?

В целом, мы видим, что Мантуров является одним из ведущих и наиболее эффективных министров. И сейчас его в блок в правительстве решает достаточно серьезные, важные для государства задачи.

Сейчас, когда перед Россией стоят задачи по обеспечению технологического суверенитета, менять министра промышленности в такой напряженный момент нецелесообразно. Очевидно, что на нем завязаны многие процессы: запуски новых производств, обеспечение импортозамещения, особенно в критических отраслях, в том числе в военно-промышленном комплексе.

Думаю, это просто сопряжено с повышенной нагрузкой на министерство Мантурова. Конечно, какие-то шероховатости, сложности могут быть. Более того, очевидно, что это направление промышленности сейчас находится под наиболее пристальным взором президента. То, что наш президент как опытный управленец выявил какие-то недочеты в работе министерства, — это абсолютно нормальная ситуация.

Почему ситуацию комментировал Песков?

Комментировать какие-то наиболее резонансные моменты, связанные с работой президента, — это работа пресс-секретаря. Я не думаю, что этот диалог министра и президента был какой-то пиар-акцией.

Думаю, что это просто живая ситуация. И если какие-то вопросы по поводу этого инцидента возникли, кому еще адресовать этот вопрос. Конечно, пресс-секретарю президента. Поэтому его реакция очень адекватна ситуации.