Эксклюзив 23 мая 2023, 17:57 (обновлено: 23 мая 2023, 19:05) «Панам дали по сусалам». Запрет проезда польских фур через Россию назвали лишь началом Депутат Госдумы Журавлев: у России достаточно рычагов влияния на Польшу РИА «Новости»

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Запрет транзита фур из Польши через территорию России может стать лишь начальной мерой в отношении республики. Об этом сообщил «360» первый зампредседателя думского комитета по обороне и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что депутаты нижней палаты парламента единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских грузовиков по России. Кроме того, фурам из республики не позволят заправляться по российским ценам.

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По словам Володина, благодаря этим мерам европейская страна потеряет около 8,5 миллиарда евро доходов, получаемых за счет РФ. Журавлев тоже поддержал решение Госдумы по грузовикам из Польши.

«Панам наконец-то дали по сусалам, а то они, вероятно, думали, что могут вечно издеваться над Россией, снося памятники ветеранам Великой Отечественной, арестовывая счета нашего посольства и закрывая русские школы. У нас достаточно рычагов влияния, и запрет на пересечение границы для польских фур, надеюсь, только начало», — подчеркнул парламентарий.

Лишить топливного разнообразия

Польша хвалится, что избавилась от зависимости от российских энергоресурсов, однако это, мягко говоря, не так, обратил внимание депутат. По словам лидера партии «Родина», в 2022 году импорт российского сжиженного газа вырос и достиг 1,3 миллиона тонн. Российской нефти европейская страна получила 10,5 миллиона тонн на сумму 5,8 миллиарда евро, сообщил политик.

«Лишить ее всего этого топливного разнообразия можно одним лишь росчерком пера. А если вспомнить о репарациях, которые Польша требует от Германии и России за то, что случилось с ней в 1940-х, то и у нас есть все документы касательно ее послевоенного восстановления, когда в ущерб городам СССР отстраивалась прежде всего Варшава», — отметил Журавлев.

По современным оценкам, Советский Союз в послевоенные годы истратил на восстановление польских территорий не менее 750 миллиардов долларов, заявил депутат. Если Польша не хочет иметь ничего общего с РФ, она должна выплатить России эту сумму, заключил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.