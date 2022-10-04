Почему 42 депутата не голосовали на заседании о присоединении новых регионов: причины отсутствия | 360°

Власть 04 октября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber Десятки депутатов не участвовали в историческом голосовании. Причины разные — от болезни до федерального розыска Часть депутатов ГД не голосовали на заседании о присоединении новых регионов из-за болезни РИА «Новости»

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Госдума 3 октября одобрила принятие в состав Российской Федерации четырех новых регионов. В голосовании принимали участие 408 из 450 депутатов. Позже выяснилось, что несколько человек опоздали, однако это не сильно сократило число отсутствующих. «360» выяснял, почему почти каждый десятый народный избранник не был на историческом заседании.

Голосование в цифрах

Помимо ратификации договоров, Госдума на заседании 3 октября приняла проекты федеральных законов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Предположительно, завтра эти документы утвердит Совет Федерации. После подписания президентом России в статью 65 Конституции будут внесены поправки с указанием наименований новых субъектов федерации. В Российской Федерации с 30 сентября насчитывается 89 субъектов.

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Согласно предварительной регистрации, в зале заседаний отметились 408 парламентариев, однако свои голоса отдали 413 человек. За присоединение новых территорий к России проголосовали единогласно. За вхождение ДНР в состав РФ проголосовали 413 депутатов, за ЛНР — 412, Херсонской области — 411, Запорожской — 409 депутатов.

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Депутаты утверждают, что опоздали, но смогли отдать свой голос в историческом голосовании за ратификацию итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил расхождения в числе проголосовавших. Он заявил, что это может быть техническим сбоем, позже секретариат доложит.

«Царьград» выяснил, что среди опоздавших были Алексей Куринный, Иван Мельников, Александр Борисов, Михаил Матвеев и Михаил Романов.

Депутаты повально заболели

Однако около 40 народных избранников все же не присутствовали в зале нижней палаты парламента. Как выяснил «360», член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб осталась дома на карантине из-за коронавируса. Депутат Олег Матвейчев сообщил, что находится в больнице.

Уважительная причина была у Татьяны Ларионовой и Азата Ягафарова. Больничный лист как причину неявки на рабочее место указали Артур Чилингаров, Наталья Орлова и Михаил Старшинов. Депутат Антон Шипулин также не присутствовал на заседании, но его причина осталась неизвестна. В голосовании не принимали участие шахматист-гроссмейстер Анатолий Карпов и журналист-писатель Сергей Шаргунов.

«ФедералПресс» предположило, почему в зале на голосовании не было депутата КПРФ от Коми Олега Михайлова. Издание считает, что таким образом парламентарий пытается избежать персональных санкций. Однако политологи уверены, что никому не удастся избежать рестрикций.

В зале на голосовании также не присутствовали два депутата от Челябинской области, Валерий Гартунг из «Справедливой России. За правду!» по неизвестной причине, Владимир Павлов — по болезни, сообщило издание Ura.ru. Заболел и депутат от «Новых людей», координатор «Лиза Алерт» Олег Леонов. Он сообщил изданию Daily Storm, что на больничном уже неделю, находится на самоизоляции.

От службы до розыска

Два депутата от Чеченской Республики Ахмет Догаев и Адам Делимханов отсутствовали по весьма уважительной причине — они находятся в зоне спецоперации на границе с Украиной. Однако депутата Виталия Милонова, который ушел в зону боевых действий младшим сержантом, это не остановило. Он приехал в Москву, чтобы проголосовать. Еще один депутат Михаил Романов, по данным СМИ, находится в Донецке.

Депутат от Бурятии Вячеслав Мархаев также не был зарегистрирован на заседании Госдумы. Справедливоросс Вадим Белоусов не явился на голосование, так как находится в федеральном розыске. Ему присудили 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей.

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