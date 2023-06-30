Эксклюзив 30 июня 2023, 12:41 «Один из виднейших законодателей». Политолог высоко оценил работу Мизулиной в Совфеде Политолог Колчин: сенатор Мизулина помогла спасти институт семьи и брака в России Пресс-служба Совета Федерации РФ

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СМИ сообщили, что сенатор от Омской области Елена Мизулина может покинуть пост в Совфеде в сентябре. Все инициативы и законы, в разработке которых она участвовала, помогли развитию «нормативных сфер» защиты семьи и брака и борьбы с деструктивными идеологиями Запада, отметил в беседе с «360» политолог Петр Колчин.

«Елена Мизулина по праву считается одним из виднейших законодателей России. Еще в начале 2010-х она инициировала важные законы, во многом обезопасившие российский сегмент интернета и предотвратившие распространение деструктивных западных идеологий. Благодаря им были созданы правовые механизмы, которые сейчас позволяют эффективно бороться с информационными атаками Украины и Запада», — вспомнил эксперт.

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Петр Колчин напомнил о деятельности Мизулиной, направленной против распространения деструктивной идеологии ЛГБТ, которую поддерживает Запад.

«Ее законодательное наследие сохранится и после ее ухода из Совета Федерации. Уже сейчас мы наблюдаем дальнейшее развитие этих тенденций, оно идет эффективно и в ногу со временем», — резюмировал политолог.