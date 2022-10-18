Почему Обама призвал напомнить Украине о границах помощи | 360°

Власть 18 октября 2022, 23:06 Обама призвал напомнить Украине о границах помощи. Американцы испугались прямого столкновения с Россией Политолог Дудаков: американский истеблишмент беспокоит вероятность масштабной войны с РФ РИА «Новости»

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США должны установить некие границы помощи Украине. Об этом заявил бывший глава Белого дома Барак Обама. Он уверен, что это должно помочь НАТО избежать прямого конфликта с Россией. Правда, специалисты усомнились в искренности слов политика.

Экс-глава США Барак Обама в интервью Pod Save America заявил, что США стоит определить границы финансирования конфликта на Украине. Так Вашингтон избежит открытого противостояния с Москвой.

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«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — подчеркнул политик.

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Обама отметил, что США и их союзникам надо бы задуматься, какое вооружение они поставляют Украине и каким образом поддерживают Киев. Сам же бывший глава Белого дома отказался уточнять, где именно должна быть проведена эта линия.

С момента начала спецоперации НАТО отправляет Украине оружие. При этом российская сторона не раз отмечала, что такие действия лишь затягивают конфликт. Тем временем транспорт, поставляющий вооружение, — законная цель российских сил.

РИА «Новости»

Зачем Обама заговорил об Украине

Заявления Обамы означает, что даже в стане демократов уже устали от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом «360» рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Так что заявление Барака Обамы, который пользуется по-прежнему достаточно большим влиянием, <…> достаточно существенно. Почему сейчас? Дело в том, что сама идея помощи Украине сейчас не популярна. И это, конечно же, предвыборный жест. <…> Общественное мнение Америки настроено негативно по отношению к Украине», — отметил он.

По его словам, Вашингтон будет искать тайные пути помощи Киеву. Нынешняя риторика направлена на внутреннюю аудиторию Штатов. России же обольщаться не стоит: американцы найдут, как поставлять вооружение Украине — через третьи страны. Это позволит не будоражить общественность и одновременно помогать украинской стороне.

«Ну что мы с вами фантазируем? Мы прекрасно помним сделку „Иран-контрас“. Помню, как это все через третьи страны, через кого угодно. Ради денег готовы с самим чертом заключить сделку, включая террористов и убийц из Никарагуа, которые убивали и насиловали монашек. И американцы это знали. Если надо будет, они с кем угодно заключат, чтобы добиться своего. А Украина для них важна. <…> Они прекрасно понимают последствия своего поражения, причем неминуемого поражения», — пояснил Ордуханян.

Политолог-американист Малек Дудаков, в свою очередь, уверен, что к выборам заявление Обамы не имеет никакого отношения. Ведь он не планирует в них участвовать. По словам собеседника «360», слова политика вызваны реальными опасениями истеблишмента США по поводу того, что конфликт может выйти за пределы Украины — вплоть до прямого столкновения НАТО с Россией.