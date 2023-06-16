Эксклюзив 16 июня 2023, 14:01 ОАЭ воспротивились Белому дому и не разорвали отношения с Россией. Чего ждать от переговоров Путина на ПМЭФ-2023 Политолог Колчин: Путин обсудил с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023 дипломатические вопросы

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Объединенные Арабские Эмираты не отвернулись от России, несмотря на давление США. На полях Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин обсудил с коллегой шейхом Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном дипломатические вопросы и развитие партнерства, сказал «360» политолог Петр Колчин.

«Ожидается, что встреча президентов на ПМЭФ-2023 позволит развить ряд направлений сотрудничества и согласовать позиции по определенным дипломатическим вопросам», — сказал он.

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Петр Колчин назвал ОАЭ одним из основных партнеров России на всем пространстве Ближнего Востока. Страны активно сотрудничают в сферах промышленности, энергетики, оборонной промышленности и высоких технологий.

«Несмотря на давление Запада, ОАЭ сохранили тесные связи с Россией как в экономике, так и в оборонной сфере. Они выступили против навязывания позиции США по вопросам Ирака, Сирии и Украины», — заявил Петр Колчин.

На ПМЭФ-2023 эта страна отправила большую делегацию. В нее вошли и министры, и представители крупного бизнеса. Президент страны шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, по информации политолога, приехал в Россию в 12-й раз.

«Во многом его эффективное сотрудничество с Владимиром Путиным позволило странам развивать отношения, развивать самые актуальные технологические проекты и совместно продвигать определенные дипломатические повестки, актуальные для Ближнего Востока», — сказал он.

Переговоры Владимира Путина и Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна прошли на полях ПМЭФ-2023 16 июня. ОАЭ пригласили на форум в качестве основного гостя. Президент России выступит на пленарном заседании и проведет другие международные переговоры.