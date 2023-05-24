Власть 24 мая 2023, 23:25 Многополярный мир и фундаментальные перемены. О чем говорил Путин на форуме ЕАЭС Главное из выступления Путина на пленарном заседании Евразийского экономического форума РИА «Новости»

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Двухдневный Евразийский экономический форум стартовал в Москве 24 мая. На пленарном заседании присутствовали президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и другие высокопоставленные гости. Российский лидер Владимир Путин выступил с объемной речью, в которой затронул тему многополярного мира, экономики, логистики и даже Украины. Главное из выступления главы государства — в материале «360».

Основной вектор форума

Темой форума стала «Евразийская интеграция в многополярном мире». Путин отметил ее важность, указав на то, что в мировом сообществе происходят фундаментальные перемены.

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Все больше стран берут курс на укрепление национального суверенитета и проведение независимой внутренней и внешней политики. Государства стремятся конструктивно вести мировые процессы и экономические отношения. По этому пути идет Россия и партнеры по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), подчеркнул Путин.

Все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляют, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока еще вынужден подчиняться их диктату. Они (США — прим. ред.) такой экономической политикой только усиливают нисходящий тренд своего собственного развития. Как я уже сказал, просто стреляют себе в ногу. Владимир Путин президент России

Россия готова сотрудничать со всеми, кто хочет работать по этим принципам. И взаимодействие на их основе идет на пользу участникам ЕАЭС, обратил внимание глава государства.

РИА «Новости»

Экономика

ЕАЭС показала, что многополярный подход дает свои плоды. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, геополитические риски и другие трудности общий ВВП стран Евразийского союза за прошлый год сократился на 1,6%. Хотя на Западе прогнозировали обвал.

«Некоторые эксперты там, как у нас в народе говорят, „за бугром“, предсказывали совсем другой сценарий, обвальный. Ничего подобного не происходит, не произошло и уже явно не произойдет. Напомню, что в ведущих экономиках Евросоюза минус показывают эксперты на текущий год. У нас сначала говорили плюс 0,7, теперь уже говорят плюс 1,5, а может быть, к 2%. И это очень о многом говорит», — констатировал Путин.

Он подчеркнул, что в международной финансовой сфере идут кардинальные изменения. Но Россия смогла не только адаптироваться к переменам, но и занять место среди лидеров.

Кардинальные изменения происходят и в международной финансовой сфере. И хотел бы с удовлетворением отметить, что России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров этих процессов. Владимир Путин

Мировая экономика также окажется в выигрыше, если произойдет децентрализация международной финансовой системы. Она станет менее зависимой от кризисных явлений, уточнил российский лидер.

«Она будет меньше зависеть от кризисных явлений в тех странах, которые до сих пор располагают таким преимуществом, как мировые резервные валюты, повысит безопасность не только расчетов, но и всей мировой экономики, сделает работу в сфере экономики деполитизированной», — подчеркнул Путин.

В перспективе Россия станет еще более активно работать с международными партнерам для полноценного перехода на пользование национальными валюта. А российские власти, как уточнил президент, уже взяли курс на сокращение доли валют недружественных государств во взаимных расчетах.

РИА «Новости»

Двойные стандарты

Президент упомянул и об Украине. Речь идет о двойных стандартах киевского режима по отношению к России. Украинские власти ведут двойную игру, получая прибыль за транзит газа по единственной сохранившейся нитке, при этом называют РФ агрессором.

Украина наряду со странами Евросоюза несет ответственность за прошедший энергетический кризис. Путин напомнил, что газопровод «Северный поток» подорвали. Проложенный рядом «Северный поток — 2» закрыт, а действующий многие годы маршрут Ямал — Европа прикрыли поляки. Украина не осталась в стороне в этой истории: киевские власти перекрыли одну из двух ниток газопровода, по которой поступал российский энергоресурс.

«По второй нитке мы продолжаем поставлять газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — отметил российский лидер.

Россия со своей стороны ответственно и добросовестно подходит к сотрудничеству со всеми государствами и выполняет все договоренности в полном объеме.

РИА «Новости»

Новые маршруты

В ЕАЭС работают над улучшением транспортной инфраструктуры. Возросла актуальность создания новых логистических цепочек и развития международных маршрутов.

Буквально на днях мы с иранскими коллегами подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Решт — Астара. Это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на побережье Персидского залива и Индийского океана. Владимир Путин

Строительство новой ветки запланировали на 2023 год.

Тесное партнерство Россия строит и с Азербайджаном. В скором времени, уточнил Путин, состоится подписание соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузоперевозок по маршрут «Север — Юг».

Его запуск обеспечит ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов. Новая железная дорога стает конкурентам традиционным торговым путям. А создание региональных транспортных и производственных центров на всем евразийском пространстве обеспечит десятки тысяч рабочих мест, добавил президент.

ЕАЭС выстаивает дружественные отношения со странами Азии, Индии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. По словам Путина, они представляют собой ключевые точки притяжения инвестиций и узловые центры новых транспортных маршрутов.