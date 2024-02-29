Эксклюзив 29 февраля 2024, 12:51 Новые льготы и точки роста. Политолог раскрыл «фишки» послания Путина Политолог Маркелов: в послании ФС Путин обратится к россиянам и Западу РИА «Новости»

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Послание президента России Федеральному собранию в 2024 году пройдет в традиционном формате, однако включит несколько важных анонсов и посылов. Владимир Путин анонсирует меры поддержки, расскажет, что страна готова двигаться дальше. Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов заявил об этом «360».

Традиционный формат

«Я бы в двух оптиках посмотрел на послание. Первая — это будет ли это что-то просто констатирующее, то есть традиционное, или второе — мы увидим какие-то „фишки“. Условно говоря, будут ли замечания, открытия, политические заявления. Будет ли то, что еще вчера не говорилось», — сказал он.

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Обычно послание, по словам специалиста, включало три пакета тем. Пакет, предназначенный для россиян, делили на политический и экономический блоки. Второй посвящали оценке мировой геополитической ситуации, перспективам роста бюджета, состоянию экономики на фоне санкций, динамике и ожиданиям.

В этот же пакет, по словам Сергея Маркелова, входили вопросы проведения спецоперации — ее цели, задачи и их корректировку. Третий пакет включал предложения и прогнозы о том, что произойдет в будущем.

«Если послание пойдет традиционно, то будет так. Конечно, в любой из этих вещей можно ждать „фишки“», — предположил политолог.

Нововведения в послании

Сергей Маркелов предупредил, что в пакет, предназначенный для российской публики, внесут несколько новшеств. Их посвятят усилению роли государства, защите отдельных групп населения и экономических субъектов, проработке новых законов.

Готовы несколько, не больше пяти "фишек", связанных с усилением роли государства, и какие-то давно прорабатываемые стратегические темы, связанные с патернализмом. <…> Возможно, будут какие-то льготные истории, расширение социальных пакетов для семей участников СВО. Сергей Маркелов

Владимир Путин может поднять тему образования, допустил специалист. Он напомнил, что ее обсуждали в 2023 году.

«Президент затрагивал ключевые акценты, фокусировку на проблемах системы образования, от повышения зарплат учителям до выхода из Болонской системы и создания своего педагогического конвейера российского происхождения, усилении первичного звена здравоохранения», — сказал Сергей Маркелов.

Блок внутриэкономических тем, по мнению политолога, Владимир Путин в своем обращении свяжет с реализацией больших инфраструктурных планов. Например, строительством высокоскоростных дорог.

«Это история с российской связностью — дорожной, логистической и прочей. И созданием здесь приоритетов России», — спрогнозировал специалист.

Обстановка в мире

Геополитический блок вопросов, по мнению собеседника «360», президент посвятит стойкости России. Он заявит об успехах страны на мировой арене и в зоне проведения СВО. Сергей Маркелов предположил, что идеей выступления станет принцип «Мы в приоритете, мы в атаке».

«Понятное дело, что сейчас мы находимся на пике, и президент, безусловно, будет констатировать то, о чем он говорил: Россия умеет мобилизоваться и выходить из любых трудностей. Может быть, чуть медленнее, чем от нее ждут, но в итоге выходить. Сейчас как раз такая фаза в рамках и геополитического конфликта, и специальной военной операции», — объяснил он.

РИА «Новости»

Политолог предположил, что президент затронет тему очередного пакета санкций. Владимир Путин даст понять, что принятые механически, они не оказали на страну должного влияния, экономика перестроилась. Сергей Маркелов уверен, что в этот же блок включат тезис о том, что Россия сохранила свои исторические и иные приоритеты.

«Президент, возможно, сделает одну-две отсылки в своем любимом фирменном стиле в сторону истории, каких-то фактов. Возможно цитирование каких-то классиков, патриотов России. Это всегда у него уместно», — сказал он.

Выборы президента

Тему предстоящих в марте президентских выборов Владимир Путин, по мнению Сергея Маркелова, обойдет. Он уверен, что глава государства не станет делать прямых призывов.

«В чем я уверен, чего не будет точно, он не будет делать никаких прямых призывов прийти и проголосовать. Это не его стиль. Другое дело, что это можно красиво подать — сказать, что страна живет одной целью, консолидирована как никогда. И косвенно упаковать, что страна едина в рамках политической кампании», — заявил он.

Сергей Маркелов рассчитывает, что президент зафиксирует в своем послании тренд на стабилизацию. Он скажет, что Россия прошла стресс-тест и теперь продолжит реализовывать планы развития.