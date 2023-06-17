Эксклюзив 17 июня 2023, 17:16 «Не только Россия считает правильным путь к многополярному миру». Захарова — об иностранных участниках ПМЭФ Представитель МИД Захарова: естественный путь мира — в многополярности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многие страны разделяют мнение России о том, что единственный путь — это путь к многополярному миру. Об этом на полях ПМЭФ рассказала «360» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что у представителей многих государств, прибывших на форум, спрашивали о давлении, которое на них оказывалось. Она привела в пример президента Алжира Абдельмаджида Теббуна и Арабские Эмираты. Все отвечали: «мы свободная страна и мы свободные люди, едем куда хотим».

Реклама

«Это показатель того, что не только Россия теперь считает, что единственный путь — это путь к многополярному миру», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что Россия заметила эту тенденцию еще много лет назад. Представитель МИД напомнила, что основы таких организаций, как ШОС и РИК, впоследствии переросший в БРИКС, заложил еще Евгений Примаков со своими единомышленниками и учеными.

«Это все не искусственная формула, это анализ ситуации и выстраивание внешней политики, исходя из реальности. Можно вечно жить в мире американских виртуальных пузырей. Они очень любят пузыри в недвижимости, пузыри в акциях, пузыри в IT-технологиях, во многом. Потом это все лопается, приходят кризисные времена и потом все заново», — пояснила она.

По словам Захаровой, живя по такому принципу, можно получить сиюминутную выгоду, но в долгосрочной перспективе это грозит страданиями и проблемами для всего человечества. Она добавила, что можно при этом жить в мире реальном, основанном на научном подходе, который сейчас себя проявляет.

«Другое дело, что, конечно, страны Запада хотят эту реальность каким-то образом перекроить, помешать ее становлению. Собственно, вот сейчас идет геополитическая битва за то, каким мир будет. Его естественный путь — в многополярности. Его неестественный путь — в попытке насаждать гегемонию одного центра силы, во главе которой стоит только одно государство», — заметила представитель МИД.

Она напомнила, что США многие годы пытались это реализовать, но у них это не вышло. Захарова высказала мнение, что стать гегемоном в мире ни у кого не получится.