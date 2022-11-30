Эксклюзив 30 ноября 2022, 23:59 Русофобия и спекуляции на голодоморе. Украину поразила «нацистская зараза» Член ВГА Запорожья Рогов: Россия должна уничтожить «нацистскую заразу» на Украине Pixabay

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Ситуация на Украине начала ухудшаться задолго до начала российской спецоперации, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В большом интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой он рассказал, как украинские власти спекулируют на теме голодомора и взращивают русофобию в стране. В материале «360» — главные высказывания политика.

О ядерном терроризме

Владимир Рогов напомнил, что ВСУ продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС. Он назвал действия украинских властей «ядерным терроризмом» и подчеркнул, что интенсивность обстрелов лишь увеличивается.

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Рогов отметил, что противник может прибегнуть к использованию так называемой «грязной бомбы». Рядом со станцией хранят около контейнеров с отработанным топливом, и попадание украинского снаряда в них способно привести к массовому радиоактивному заражению местности. Масштабы последствий зависят только от того, какой мощности снаряд прилетит в место хранение отходов.

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По словам собеседника «360», проблемы с безопасностью станции возникли сразу после государственного переворота 2014 года. Запорожская АЭС всегда работала на советских и российских топливных элементах, однако новая власть распорядилась иначе.

«Туда (в реакторы — прим. ред.) начали засовывать контрафактное, поддельное в прямом смысле топливо, которое подгоняли — оно не входило в реактор даже по форме. Просто делали эту форму, но технологически она не соответствовала», — отметил Рогов. По его словам, это могло привести к масштабной катастрофе уже тогда.

РИА «Новости»

О голодоморе

Власти Украины часто спекулируют на тему голодомора, отметил Владимир Рогов.

«Если вы вобьете „ [Руслан] Стефанчук» (председатель Верховной рады — прим. ред.) или «памятник голодомору», то увидите — человек необъятный, примерно четыре меня, стоит около памятника худой девочки — жертве голода, и такое ощущение, что он все и съел, извините», — рассказал собеседник «360».

В прошлом году к этому памятнику возлагали хлеб и зерно. Еду тут же хватали доведенные до отчаяния, голодные киевляне, вспомнил Рогов.

«Вот этот голодомор в реальности сейчас — в прошлом году, когда не было СВО, когда нельзя было сказать о том, что во всем виновата Россия. Потому что для украинских чиновников Украина происходит от слова „украсть“ — я не шучу, к сожалению», — подчеркнул председатель движения «Мы вместе с Россией».

Телеканал "360"

О русском языке

«Никто из власть имущих на Украине людей — я вам ответственно заявляю — не знает украинского языка. Когда я их слушаю, я нахожу десятки ошибок, когда они используют русские слова, потому что они не знают этих украинских слов», — рассказал об истинном отношении властей Украины к родному языку. По словам Владимира Рогова, не владеет мовой и президент страны Владимир Зеленский.

«Когда он начинает говорить эмоционально, он всегда переходит на русский, то есть он не может [говорить] на украинском. Естественно, он актер, он может показать эмоции и украинскую мову, но все это будет наиграно. А когда ему действительно страшно, то кричит и говорит только на русском», — подчеркнул собеседник «360».

О мирной жизни в Москве

По словам Владимира Рогова, москвичи живут спокойной, мирной жизнью. Каждый раз, когда он приезжает в столицу, не может к этому привыкнуть.

«Слава Богу, люди живут мирной жизнью. Надо понимать, что это очень хрупкий момент, потому что мы помним трагедию с Дашей Дугиной <…> мы знаем массу других диверсий, поджогов, терактов, обстрелов, запусков тех же беспилотников», — напомнил собеседник «360». По его словам, в Россию даже завозили ПЗРК — явно для того, чтобы стрелять по гражданским самолетам.

«Чтобы этого всего не было, нам необходимо уничтожить эту нацистскую заразу — там, на моей малой Родине, как можно быстрее — меньшей ценой и меньшими потерями, потому что каждый день гибнут люди. Это боевые действия. Чем лучше ребята обеспечены, чем больше у нас есть ресурсов, тем легче и быстрее это делать», — подчеркнул Владимир Рогов. Он добавил, что его земляки поддерживали российских военных по мере своих возможностей и даже когда испытывали серьезные проблемы с деньгами и работой.

Владимир Зеленский/Telegram

О Зеленском и КВН

«Думаю, судьба Зеленского по-любому незавидная — я достаточно неплохо знаю его лично, возил его на концерты, он получал гонорары из моих рук», — отметил Рогов. Он добавил, что успех украинского президента «в клоунаде» связан с городом Запорожье, откуда взяла начало команда КВН с Зеленским в составе.

Собеседник «360» посоветовал россиянам посмотреть американский сериал «Мадам госсекретарь». Он обратил внимание на то, что в картине, созданной около восьми лет назад, одним из главных антигероев является «президент Украины Зелинский».

«Наверное, совпадение», — с улыбкой предположил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Жители Запорожья ждали воссоединения с Россией с 1991 года, рассказал Владимир Рогов. По его словам, все это время людей «заставляли считаться украинцами», но несмотря на это они продолжали мыслить и разговаривать на русском языке.