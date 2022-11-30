Власть 30 ноября 2022, 16:04 Монстр, неспособный жить самостоятельно. Переговоры с Украиной могут быть только о капитуляции Политолог Дудчак: переговоры с Украиной могут быть только о капитуляции Ukrainian Presidential press service

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В США заявили, что будут добиваться укрепления позиций Украины перед переговорами с Россией. Якобы это поможет Киеву вести диалог «с позиции силы». Эксперты уверены, что Вашингтон преследует лишь собственные интересы, на пути к которым может уничтожить украинскую государственность.

Переговоры с «позиции силы»

Вашингтон поставляет оружие Киеву, чтобы он смог начать переговоры с Москвой с «позиции силы», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью американскому телеканалу NBC. По его мнению, никакой иной цели у масштабных западных военных поставок Украине нет.

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Кирби не уточнил, в чем именно заключается «позиция силы», которая поможет сторонам прийти к мирному урегулированию. Конкретные темы на российско-украинских переговорах будет определять исключительно команда президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул высокопоставленный представитель американской администрации.

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«Это то, что должен решать президент Зеленский. Мы не собираемся подталкивать и заставлять его садиться за стол переговоров. Мы намерены обеспечить продолжение нашей помощи его вооруженным силам, чтобы они добивались успеха на поле боя. Когда он будет способен и готов сесть за стол переговоров, сможет вести их с позиции силы», — пояснил Кирби.

РИА «Новости»

Спонсирование ВСУ не приближает переговоры

Накачивание Украины оружием никак не способствует переговорам. Об этом «360» рассказал украинский политолог Александр Дудчак. Правда, он уверен, что разговаривать с Киевом бессмысленно в принципе, ведь тот не принимает никаких решений.

«За Украиной стоят более 50 стран, которые спонсируют ее вооруженные силы. В первую очередь американцы, конечно, а вести переговоры с Зеленским не имеет смысла», — уточнил он.

По словам Дудчака, Соединенные Штаты попросту зарабатывают деньги на этом конфликте, превращая его в долговременный. Вместе с тем удар наносится как по Европе, так и по самим США.

«Переговоры с Украиной могут быть только о капитуляции. Что-либо другое теоретически, конечно, возможно, но на практике это будет отсрочкой гораздо больших проблем для России. В каком-либо виде существование Украины — существование инструмента, с помощью которой Запад будет вести постоянную войну с Россией», — объяснил эксперт.

Западу выгодно затягивание конфликта

Логика Запада заключается в том, что Украина будто бы на полном серьезе может противостоять российской армии. Хотя нужно отметить, что сам по себе киевский режим не смог бы долго продержаться против Москвы, заявил «360» политолог Никита Донцов.

«Такое затягивание конфликта вызвано тем, что российской армии противостоят коллективные силы НАТО. Они вместе отправляют оружие, все вместе отправляют ЧВК туда из разных стран, там воюют разные наемники», — напомнил он.

Более того, отметил политолог, на Украине пытаются мобилизовать всех граждан мужского пола, в то время как со стороны России там все-таки находится ограниченный контингент. Если бы с самых первых дней спецоперации Украина была отрезана от поставок Запада, успехи российских сил были бы значительнее или достигались быстрее.

«Западные поставки сильно укрепляют Украину. <…> Очевидно, что американская сторона заинтересована в затягивании конфликта, поскольку это стимулирует их экономику, которая сильно завязана на военно-промышленном комплексе. Для американцев это шанс избежать экономической рецессии в своей стране, для Украины — возможность еще подольше продержаться, а для украинских элит — заработать побольше денег», — заметил Донцов.

Пока американские и украинские элиты наживаются на ситуации, страдают обычные жители Украины, подчеркнул эксперт.

Уничтожение государственности Украины

Донцов согласился с мнением автора Telegram-канала «Голос Мордора» о том, что американская сторона попросту пытается ликвидировать Украину. По его словам, если раньше страна теряла лишь признаки государственности, то из-за затягивания конфликта она вообще может перестать существовать.

«Во-первых, понятно, что есть вопросы по территориальной целостности этой страны, поскольку восточная часть хочет развиваться в составе России, а западная — уже практически де-факто перешла под контроль Польши. <…> Фактически от украинской территории может ничего не остаться. Оставшиеся части могут уползти в сторону Венгрии, Румынии. Это реальные перспективы», — уверен Донцов.

Роль играет и то, что на сегодня Украина фактически банкрот: больше половины ее бюджета формируется за счет иностранных ассигнований, различных типов иностранной поддержки, добавил политолог. Страна не может исполнять свои социальные обязательства, сама себя прокормить и обеспечить.

Более того, затягивание конфликта приводит ко все большему разрушению инфраструктуры. Сами украинцы, украинские националисты разрушают эту инфраструктуру. При своем отступлении они взрывают мосты, превращают в руины предприятия, как мы это видели с «Азовсталью». Националисты превращают предприятие в крепость, потом восстановить его работу достаточно проблематично Никита Донцов

Украина разрушается из-за того, что ее лидер попросту не хочет идти на переговоры с российской стороной, сказал Донцов. Дудчак же вовсе считает, что украинская государственность — фикция.

«На Западе в виде Украины создали монстра, который не способен жить самостоятельно. Смысла в этом государстве нет никакого, для нас по крайней мере. Для Запада смысл есть, потому что таким образом он якобы не ведет войну непосредственно с Россией, а использует для этого вот такой буфер. Это перчатка для боксера, но она-то надета на чью-то руку, хотя сама по себе не принимает никаких решений и не свободна в своих действиях», — подытожил собеседник «360».