Эксклюзив 21 марта 2023, 01:32 Мир замер и насторожился. Чем закончится визит Си Цзиньпина в Россию Политолог Курбанов: визит Си Цзиньпина в Москву означает победу России Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

В понедельник, 20 марта, начался трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В первый день он провел неформальные переговоры один на один с президентом России Владимиром Путиным. Беседа длилась более четырех часов. Перед тем, как для журналистов закрыли двери, китайский и российский лидеры успели поприветствовать друг друга и сделать ряд заявлений. Несмотря на неофициальность переговоров, весь мир изучает сказанные Путиным и Си Цзиньпином слова в надежде сделать прогноз о результатах визита. «360» собрал самое важное о встрече, к которой приковано внимание всей мировой общественности.

Добрые соседи и надежные партнеры

Си Цзиньпин сделал свое первое заявление сразу после прибытия в Москву. Он высказался о взаимоотношениях Китая и России.

Реклама

«От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками», — сказал он.

Председатель КНР уточнил, что планирует обсудить с коллегой важные региональные и международные темы, представляющие взаимный интерес.

О том, как встречали китайского лидера в России, где поселили и чем кормили, ранее рассказал «360».

РИА «Новости»

Украинский вопрос

Личная встреча Си Цзиньпина с Путиным началась в Кремле через несколько часов после прибытия китайского лидера в Москву. Как и было заявлено, переговоры носили неформальный характер.

Путин встретил китайского коллегу приветствием «дорогой друг» и поздравил его с переизбранием на пост главы народной республики.

Путин отметил, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии.

«Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», — сказал президент России.

Затем глава он перешел к теме Украины. Путин сообщил, что российские власти внимательно ознакомились с предложениями Си Цзиньпина по урегулированию конфликта.

«Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением», — подчеркнул российский лидер.

РИА «Новости»

Особое приветствие

Си Цзиньпин также назвал президента России «своим дорогим другом». Он отметил, что выбрал Россию первой страной для визита после своего переизбрания.

Как отметили СМИ, форма, которую избрали главы государств для приветствия — «дорогой друг» — говорит об особом личном контакте.

Си Цзиньпин заявил, что Китай высоко ценит отношения с Российской Федерацией, и отметил значительные успехи, которых страна добилась за последние годы под руководством Путина. Он также выразил уверенность, что, если нынешний глава России решит переизбираться на пост президента в 2024 году, то народ поддержит его.

Дальше лидеры двух стран продолжали общение в закрытом формате, которое продлилось более 4,5 часа. После встречи глава российского государства вышел на улицу проводить своего китайского коллегу. Они обменялись репликами у автомобиля Си Цзиньпина и пожали друг другу руки на прощание.

Визит Си Цзиньпина — победа России

По мнению политолога и востоковеда Маиса Курбанова, поездка Си Цзиньпина в Россию вызвала такой ажиотаж, потому что она является ответом на происходящее в мире. В разговоре с «360» он отметил, что приезд председателя КНР можно считать победой, потому что для Китая этот визит довольно рискован.

«Конечно, приезд Си Цзиньпина в Российскую Федерацию означает победу России. Потому что он мог бы не приехать, так как у них тоже возникнут проблемы — у них самый большой товарооборот с Америкой. Он исчисляется десятками триллионов долларов. Несмотря на это, он закрыл на все глаза и прилетел в Россию. Это происходит благодаря правильной политике российского народа и властей», — пояснил Курбанов.

Он заявил, что Россия и Китай находятся в хороших отношениях. И это была изначальная тактика президента Путина. Согласно мнению политолога, китайцы теперь не могут отказать нам в помощи, и это взаимно.

«Я с уверенностью могу сказать, что поддержка будет, потому что враг моего врага — мой друг. Китай тоже не может сидеть сложа руки. <…> Это будет просто безвозмездная помощь, потому что Россия доказала, что остается суверенным, мощным, сплоченным государством, которое может противостоять любому агрессору в мире», — заключил Курбанов.

РИА «Новости»

Вторник, 21 марта, станет основным днем государственного визита председателя КНР в Россию. Официальная церемония начнется в Большом Кремлевском дворце около 15:00 по московскому времени, затем пройдут переговоры делегаций в узком и в расширенном составах. После этого ожидается подписание более 10 договоров о сотрудничестве, заявления для СМИ и государственный обед.