Эксклюзив 15 июня 2023, 13:34 «Лето в Подмосковье» помогло Перми запустить свою программу гостеприимства Зампред «Пермь-300» Галкина похвалила на ПМЭФ-2023 программу «Лето в Подмосковье» РИА «Новости»

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Программа «Лето в Подмосковье» и опыт коллег помогли властям Пермского края запустить свой проект по привлечению туристов. Заместитель председателя оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина на полях Петербургского международного экономического форума рассказала «360» о строительстве новых гостиниц и модернизации существующей отрасли гостеприимства.

Жемчужное ожерелье Москвы

В прошлом Наталья Галкина работала над программами «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье», опыт которых учли при реализации проектов в Перми. Она назвала это хорошей школой, потому что через проекты, истории и самобытность открывали новые места, например Зарайск и Коломну.

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«Для меня Московская область — как страна в стране. По ней можно очень долго путешествовать, потому что там жемчужины — это как жемчужное ожерелье Москвы. Конечно, этот опыт я применяю при работе с командой в Пермском крае, потому что мы ищем все самое „пермское“, настоящее, „жемчужное“», — сказала зампред оргкомитета.

Она объяснила, что в таких проектах важно найти историю места, его суть, точку притяжения, потенциал, затем грамотно забрендировать, рассказать и увязать в коммуникационной стратегии.

«Это большая комплексная работа, которую показывает Московская область. Программа „Лето в Подмосковье“ продолжила работать и дополняться. Коммуникация, обратная связь от жителей, продвижение и другие вопросы важны», — заявила Наталья Галкина.

Новые гостиницы

В Перми уже есть состоявшиеся бренды, в том числе Дягилевский фестиваль. Оргкомитет начал запускать новые, например объединившую многие мероприятия программу «Город встреч». Некоторые уже прошли, и в «Пермь-300» по заполняемости гостиниц заметили увеличение турпотока. В прошлом году он возрос на 13%, теперь Наталья Галкина рассчитывает на большее.

«В этом году уже большой интерес, хотя коммуникационная рекламная компании еще только раскручивается — скоро появятся билборды в Москве», — сказала она.

День России в этом году совпал с Днем города Пермь, на мероприятия пришли 300 тысяч человек. Среди них — много туристов. В июне пройдет Дягилевский фестиваль, стартует программа «Город встреч», пройдет форум «Россия — спортивная держава».

«На сегодняшний день все гостиницы заполнены. С одной стороны мы печалимся, с другой понимаем, что это большой драйвер для открытия отелей. Они уже строятся, в следующем году появятся новые», — рассказала представитель оргкомитета.

Главные достопримечательности

Вслед за мероприятиями развивается инфраструктура города, способствует развитию бизнеса. На развитие туристической инфраструктуры привлекли деньги из федерального, регионального бюджетов и других источников. По ее словам, корпорации Пермского края много в этом участвовали.

«Огромный список представителей бизнеса участвовал в том, чтобы город преобразился. Многие проекты завершатся в следующем году», — сказала Наталья Галкина.

Для туристов в Перми благоустроили набережную вдоль Камы протяженностью 4,5 километра, центральную эспланаду — большую площадь в центре с фонтаном, театром, кафе. Собеседница «360» посоветовала погулять по Комсомольскому проспекту и посмотреть отреставрированные дома.

В центре рядом с набережной построят самую большую пятизвездочную гостиницу, еще одну — на самой набережной. Подход к стандартам строительства гостиниц изменился, уровень сервиса повысили.

«Пермь очень культурная. Сервис настолько развит, что, если вы приедете и пойдете по ресторанам, удивитесь, потому что это очень высокий уровень, не ниже Москвы и Санкт-Петербурга, а может быть, где-то и выше. Весь сервис будет на очень высоком уровне», — предупредила Наталья Галкина.

Драйверы развития туризма

Перми есть чем гордиться — на произведенных там сваях стоит Венеция, в городе произвели двигатели для космических ракет. В годы Великой Отечественной войны эвакуировали Мариинский театр и создали одну из сильнейших оперных и балетных школ. В Пермском крае больше, чем в других регионах, лауреатов театральной премии «Золотая маска».

«Мы поняли, что „Пермь-300“, эти мероприятия — это драйверы для туризма и даже открытия некоторых вещей собственным жителям. Мы разработали большую программу, чтобы показать всю палитру прекрасных событий",