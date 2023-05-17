Власть 17 мая 2023, 17:41 Лавров допустил окончание украинского кризиса, когда США «уйдут в кусты» Глава МИД России Лавров: в любой сложной ситуации США бегут в кусты и бросают союзников mid.ru

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США совершенно не стремятся к дипломатии. Все, на что способна американская сторона — подкуп «друзей». Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломатию сменил подкуп

По словам министра, США устраивают откровенные провокации, прося некоторые государства, например, Армению, действовать против России — прогонять россиян со своих территорий. За это Штаты обещают обеспечивать безопасность страны.

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«Это тоже не дипломатия. Мы начали с обсуждения того, где сейчас западная дипломатия. Нет этой дипломатии больше. Есть просто прямой подкуп. Причем мы же видим, как Запад ведет себя с теми, на кого он делал какую-то ставку в прошлом», — заявил Лавров.

Глава МИД напомнил, что США без зазрения совести бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале «арабской весны» достойно ушел в отставку, не стал никуда сбегать.

«Американцы позволили пришедшим к власти „Братьям-мусульманам“* привезти его, пожилого человека, в клетке в зал суда, издеваться над ним», — сказал министр.

Как США бросали союзников

Президент России Владимир Путин тогда обращался к администрации 44-го президента США Барака Обамы. Он подчеркивал, что Мубарак — уважаемый человек, который был американским союзником, всегда занимал серединную позицию. Российский лидер предлагал послать сигнал «Братьям-мусульманам»*, чтобы его освободили. Президент России ссылался на то, что американцев могут послушать, ведь те поддерживали приход организации к власти.

«Они (США — прим. ред.) ушли в кусты», — отметил Лавров.

Подобным образом американцы бросили и афганское руководство, хотя сами же полагались на него во время 20-летней оккупации страны. Глава МИД России добавил, что искренне надеется, что нынешние политики хотя бы обращают внимание на историю.

Лавров признал, нельзя исключать, что украинский кризис закончится, когда американцы снова уйдут в кусты.

«Не исключаю. Об этом много пишут политологи. Прямо предсказывают, что все это будет продолжаться, пока это нужно американцам», — поделился он.

О том, что США всегда бросали своих вчерашних союзников, даже самых лучших из них, говорил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Сценарий останется таким же, был уверен Медведев, рано или поздно Украина останется без попечения. Власти станы и сами догадываются о подобном исходе, поэтому, отмечал политик, киевский режим и бьется в истерике, требуя больше денег и помощи.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России