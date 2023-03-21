Власть 21 марта 2023, 16:56 Влиятельность вместо нейтральности. Кто должен войти в контактную группу по Украине Политолог Станкевич: контактная группа по Украине не обойдется без Британии, Франции и США Unsplash

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На Западе продолжают звучать призывы о начале мирных переговоров между Россией и Украиной. В этот раз там предложили создать контактную группу с США, Британией, Францией и Германией. В российском МИД напомнили, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников, поскольку сами участвуют в конфликте. Однако эксперты уверены: нейтральность в рамках переговоров не главное. Важно, чтобы заключенные соглашения соблюдались, а обеспечить это могут только влиятельные государства.

Создать контактную группу по Украине предложил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он заявил, что это необходимо для запуска «мирного процесса». Участвовать в такой группе, по мнению Ишингера, должны Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и ФРГ.

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В МИД России заявили РИА «Новости», что узнали об инициативе из прессы — официально ведомству ничего не известно. Но в ведомстве добавили, что «идея Ишингера вызывает закономерные вопросы».

«Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — подчеркнули в МИД.

Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин активно снабжают киевский режим оружием, разведданными и наемниками, а также обучают ВСУ. Они давно ввели против России санкции и требуют создать трибунал, чтобы наказать руководство страны.

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в Версале / сайт президента Украины

«Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны», — сказали в МИД.

Собеседники агентства отметили, что справедливого и устойчивого урегулирования конфликта получится достичь только за счет прекращения боевых действий и поставок западного оружия, отмены санкций и признания новых территориальных реалий. К тому же необходимо подтвердить нейтральный внеблоковый статус Украины, провести ее демилитаризацию и денацификацию, восстановить в стране статус русского языка и права национальных меньшинств.

«К сожалению, ничего подобного страны Запада, претендующие на роль посредников, не предлагают», — констатировали в министерстве.

Захваченная в Лисичанске американская гаубица М777 / РИА «Новости»

США устали от Украины

В последнее время на Западе все чаще звучат призывы к началу мирных переговоров для решения украинского конфликта. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев уверен, что рано или поздно они действительно начнутся — «вопрос в том, после того, как украинцы закончатся, или до».

Запустить мирный процесс пытаются, так как у главных игроков этой игры — американцев, — кроме Украины, на руках еще Тайвань. То есть стратегически, потому что победить не удалось, а тактически — потому что на руках Тайвань, надо решать тайваньские вопросы, а решать два вопроса одновременно не очень получается. Тайвань все-таки важнее. Дмитрий Журавлев

В разговоре с «360» он отметил, что этой позиции придерживается не вся американская элита: есть те, кто считают, что чем дольше и кровавее будет конфликт, тем лучше. Однако часть уже склоняется к тому, что этому пора положить конец, ведь все сразу осознавали: военной победы ВСУ не добиться.

К мнению Ишингера на Западе прислушиваться будут, выразил уверенность политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Ишингер не просто бывший глава, он основатель этой Мюнхенской конференции по безопасности и сотрудничеству, один из самых авторитетных специалистов по вопросам и глобальной, и европейской безопасности. Так что любое его высказывание на эту тему очень весомо в кругах тех, кто за ней следит», — объяснил он «360».

Нейтральность — не главное

Сергей Станкевич напомнил, что для обсуждения какого-то устойчивого урегулирования необходима контактная группа. Но в нее должны входить страны не по принципу нейтральности, а те, «кто отвечает за слово».

Нам ведь важно, чтобы, если какие-то договоренности будут достигнуты, они не были сорваны ни через неделю, ни через год. И такое качество договоренностей может быть обеспечено только очень серьезным международным форматом. Здесь главный критерий не нейтральность, а весомость, влиятельность, способность на долгосрочную, прочную, предсказуемую политику по удержанию достигнутого мира. Сергей Станкевич

Дмитрий Журавлев добавил, что найти нейтральных посредников в конкретном случае крайне трудно. Ими могут быть третьи страны, например Индия или члены БРИКС.

«Но эти страны не авторитетны для Запада, потому что Запад искренне считает единственным мировым авторитетом самого себя. Здесь трудно создать контактную группу», — пояснил он.

В такую группу должны входить все пять стран — постоянные члены Совбеза ООН, предположил Сергей Станкевич. Это Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Кроме них, нужно включить туда Индию и Турцию как региональных лидеров, а также Саудовскую Аравию — как важный на пространстве Евразии центр влияния. Надо не забыть и Украину — участника конфликта.

Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию кризиса на Украине во Дворце независимости в Минске / РИА «Новости»

Россия не готова торговать людьми и территориями

Для определенной части западных и украинских элит переговоры — способ не проиграть сражение, сказал Дмитрий Журавлев. Например, Минские соглашения позволили разгромленной Украине вернуть часть территории, но так и не были выполнены.

Однако за это время страна успела подготовиться к следующему конфликту, что сделало неизбежным спецоперацию, подчеркнул собеседник «360». Другой пример — Стамбульский процесс.

В результате Украина успела перегруппировать силы, и сражение, которое могло закончиться в течение месяца, продолжается до сих пор. Говорят, война — это продолжение политики. А для Украины переговоры — продолжение войны. Дмитрий Журавлев

Если во время переговоров действительно получится заключить мирное соглашение, Москва все равно не согласится на возвращение каких-либо территорий, подчеркнул собеседник «360». Этого не произойдет хотя бы потому, что конституция не предусматривает такую возможность. Россия готова пойти на другие уступки — например, связанные с экономическим сотрудничеством или обменом военнопленными.

«Мы и так зерновую сделку одобрили, хотя она нам совершенно не нужна, — только ради того, чтобы наступил мир. Мы ради мира на многое готовы, только не торговать своими людьми и своими территориями», — сказал Журавлев .

Сергей Станкевич в то же время уверен, что конфликт не будет исчерпан, когда прекратится военная часть.

«Он продолжится в других формах — и это на долгие годы», — заключил политолог.