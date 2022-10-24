Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании. Что изменится | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 18:12 Кризис в Великобритании распугал кандидатов на пост премьер-министра Политолог Самонкин: новому премьер-министру придется выводить Великобританию из кризиса РИА "Новости"

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Новым главой Консервативной партии Великобритании официально объявили бывшего министра финансов Риши Сунака. Предполагается, что уже завтра его назначат премьер-министром страны. Конкурент Сунака — Пенни Мордонт — попросту сняла свою кандидатуру. До этого из гонки выбыл и экс-премьер Борис Джонсон. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин рассказал «360», что очередному лидеру тори не позавидуешь — ему придется выводить Королевство из тупика.

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Далее — прямая речь.

Кризис в Великобритании

Сейчас в Великобритании достаточно серьезная экономическая обстановка, связанная с энергетическим и продовольственным кризисами. И вообще, неспокойно в отдельно взятых регионах. Уэльс и Шотландия многие решения Лондона не исполняют, думают о суверенизации и, конечно, критикуют нынешнее правительство страны за нерешительность в принятии решений.

Поэтому все премьеры, которые выстраивают сегодня свое направление на основе русофобии, неадекватности, работы в интересах США и коллективного Запада, — целенаправленно против России, Китая <…> Получается, ни один премьер, который становится русофобом, достаточно долго у власти не держится.

Вот 40 с чем-то дней — правление Лиз Трасс. В истории Великобритании такого не было, чтобы премьер так мало продержался на посту. Ее уже скоро забудут, потому что существенного изменения в политику Лондона и экономической стабильности она, собственно, не внесла.

РИА "Новости"

До этого был Борис Джонсон, который дискредитировал себя «ковидными вечеринками» и прочими неадекватными действиями, которые нанесли ему репутационный удар. То есть нежелание его баллотироваться в премьер-министры, а уж тем более собирать соответствующие голоса среди консерваторов, говорит о том, что ни Джонсон, ни Трасс, ни другие политики Лондона не знают, как выходить из тупика, в который сами завели страну после ситуации с Brexit и антироссийскими санкциями.

Активных кандидатов в премьеры не было

Естественно, мы не увидели никакой ожесточенной предвыборной борьбы за кресло премьера. По сути, активных кандидатов нет, то есть тех ярких лидеров и политиков, которые бы вывели бы Великобританию из экономического тупика.

По примеру США, когда не было альтернативы: Дональда Трампа загнали в угол, на его место поставили деда, который страдает старческой деменцией. Примерно такая же ситуация может быть в Соединенном Королевстве.

В ближайшее время мы увидим интересную политическую карусель. Кто возьмет на себя ответственность за такой тяжелый период, который сейчас происходит в Европе?