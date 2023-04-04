Эксклюзив 04 апреля 2023, 23:45 «Конкретные предложения президенту». Инициативы Андрея Воробьева назвали важными для всех регионов страны Сенатор Двойных назвал предложения губернатора Воробьева важными для всех регионов страны РИА «Новости»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания президиума Госсовета рассказал президенту Владимиру Путину о двух предложениях, которые помогут выйти на новые объемы импортозамещения, заявил «360» сенатор от Подмосковья Александр Двойных. По его словам, глава региона озвучил проблематику и предложил конкретные варианты решения вопросов.

Укрепить импортозамещение

Член Совета Федерации отметил, что Андрей Воробьев во время выступления на президиуме Госсовета озвучил два предложения на примерах медицинского оборудования и генераторов. По словам Двойных, эти инициативы ждут многие регионы, просто не все могли их четко сформулировать.

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«Для того, чтобы нарастить объемы замещающего импорт производства, нужны долгосрочные договоры поставки для нашего производителя, по которым поставщик фактически принимает на себя инвестиционные обязательства. И губернатор привел в пример медицинское оборудование. Он предложил объединить закупки всех больниц в большой лот, и под российских производителей, которые готовы здесь разместить производства, увеличить объемы поставок, доделать какие-то компоненты, дать долгосрочные гарантии региона, что по конкретным ценам эта продукция будет закупаться», — объяснил сенатор.

Он уточнил, что по этой схеме работают во всем мире, многие государства действуют в интересах своих производителей. Сейчас это то, что так необходимо России.

РИА «Новости»

«Губернатор просит президента именно в рамках Госсовета принять быстрое решение, поскольку под это уже есть деньги, есть конкретные производители, которые готовы наращивать производство. Нужны долгосрочные гарантии, под которые должны быть внесены несколько законов и подзаконных актов изменений», — рассказал о первом предложении Воробьева сенатор от Московской области.

Поддержать отечественных производителей

По словам собеседника «360», второе предложение Андрея Воробьева также было абсолютно конкретным. Губернатор Подмосковья привел пример с производством генераторов в Коломне — предприятие фактически по запросу органов государственной власти начало размещать производственные мощности, отметил Двойных. Первая продукция оказалась несколько дороже, чем иностранные аналоги.

«Губернатор говорит о том, что чтобы сформировать производство новых [производств], которых еще фактически не было в стране, нужны особые условия поддержки. Там есть несколько форм — либо ограничить в закупках перечень поставщиков только под отечественного производителя. Второе — субсидировать за счет государства через Минпромторг эту высокую себестоимость первых единиц продукции. А когда предприятие выйдет на расчетную мощность, оно уже спокойно может конкурировать и с иностранными, импортными аналогами, и спокойно сможет закрывать свою себестоимость», — объяснил Александр Двойных.

В качестве еще одного примера сенатор привел гражданское судостроение в России. Когда отрасль начали возрождать, первые судна были дороже иностранных аналогов, но после ситуацию удалось нормализовать.

Губернатор озвучил вопросы, интересующие всю страну

По словам сенатора от Подмосковья, губернатор Андрей Воробьев озвучил два актуальнейших предложения, реализации которых ждут все регионы России. Это позволит вывести тему импортозамещения на новый уровень.

«Хочу сказать, что в рамках существующих нормативов и законодательства уже все модели перепробованы. Нам нужны более кардинальные решения, о которых говорил губернатор», — подчеркнул Двойных.

По его словам, в Московской области есть и другие критически важные предприятия. Во время массовой цифровизации и перехода на цифровое управление производство чипов, микросхем и компьютерной продукции стало критически важной инфраструктурой.

РИА «Новости»

«Сегодня отечественные предприятия берут на себя ответственность по производству этих элементов, и для этого обязательно нужна государственная поддержка. Можно говорить про сельскохозяйственную технику. Хочу напомнить — у нас по некоторым позициям еще большое количество импортных аналогов, есть проблемы с запасными частями, есть сложности с обслуживанием этой техники», — напомнил Двойных и добавил, что с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и сельскохозяйственное машиностроение является критически важной отраслью.

Сенатор подчеркнул, что для многих регионов страны Московская область является неким методическим центром с точки зрения привлечения инвестиций и создания условий.

«Поэтому в этом совещании губернатор Подмосковья фактически за многие регионы формулирует проблематику и дает конкретные предложения президенту для их решения», — резюмировал собеседник «360».

Ранее депутат Госдумы от Московской области Александр Коган заявил, что Андрей Воробьев использует системный подход при решении проблем. По словам парламентария, ярким примером тому служит ситуация с импортозамещением в регионе.