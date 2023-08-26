Эксклюзив 26 августа 2023, 13:15 «Колебался вместе с линией партии». Филатова назвали проводником идей Ельцина Политолог Светов: вина за противостояние 1993 года лежит и на Сергее Филатове Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов ушел из жизни на 88-м году жизни. Журналист, политолог Юрий Светов рассказал «360», какую роль политик сыграл в событиях 90-годов.

Свидетель 90-х

По мнению эксперта, Филатов был человеком, которого «вынесло на поверхность» в ходе перестройки. Он был среди людей, которые активно выступали и демонстрировали свои намерения изменить страну. Когда готовились перемены в российской власти, Филатов выбрал сторону Ельцина.

Реклама

«Будучи в составе Верховного совета, он занял сторону Ельцина, поэтому был приглашен на работу в администрацию Ельцина, возглавил эту администрацию, и, собственно, процессы разгрома Верховного совета. Затем проведение выборов 93-го года и в Государственную думу, и работа администрации президента Ельцина вплоть до выборов президента в 96-м году — это проходило под руководством Филатова», — отметил журналист.

Следовал линии Ельцина

Он добавил, что у многих в то время складывалось ощущение, что у политика не было собственной линии — он выполнял то, что хотел Ельцин.

«То популярное выражение советской эпохи — „колебался вместе с линией партии“ — наглядно демонстрировалось Филатовым. Сегодня он мог высказаться за одно, завтра за другое. Но важно, что он выполнял то, что хотела вся та группа, сформировавшаяся возле Ельцина», — подчеркнул Светов.

Однако во время жестких выборов 1996 года, в ходе которых для победы Ельцина использовались все методы, оказалось, что Филатов для этого не подходит. Вероятно, он были слишком мягок, поэтому его место заняли другие люди.

«Полагаю, что вина за противостояние 93-го года, которая чуть не вылилась в гражданскую войну, лежит на Филатове. Может в меньшей степени, чем на Ельцине и [Руслане] Хасбулатове, но она есть — эта вина и ответственность», — заключил политолог.

О смерти экс-руководителя администрации Ельцина стало известно утром 26 августа. Военкор Герман Садулаев в своем Telegram-канале назвал Филатова вдохновителем и организатором Международного форума молодых писателей «Липки». Журналист отметил, что покойный был очень добр к российским писателям.