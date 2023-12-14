Эксклюзив 14 декабря 2023, 09:19 Когда закончится СВО? Для чего нужна прямая линия Путина Обозреватель «360» Ракитский: прямая линия позволит Путину поговорить с Западом Телеканал «360»

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Прямая линия президента России Владимира Путина позволит не только поднять злободневные темы страны, но и обратиться к Западу. Это выступление станет инструментом мягкой силы, заявил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — прямая речь.

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Злободневные темы

В рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» (примерный заявленный хронометраж три часа, трансляции запланированы во всех сетках вещания информационных каналов, «360» — не исключение) будет задано множество вопросов. Большая часть из них — безусловно — о внутренних делах России. Оно и понятно, ведь к президенту обращаемся мы с вами.

Но в то же время, надо понимать, что подобные мероприятия строго и четко верстаются, то есть составляется точный план и последовательность — это не цензура. Это делается для того, чтоб охватить все области злободневных тем: экономика, здравоохранение образование и так далее. Это одно дело.

Акт мягкой силы

Другое, что эту прямую линию — сначала поверьте мне, а потом проверьте меня — будут смотреть не только в России. Фактически президентский эфир — это своего рода акт мягкой силы. В soft power, как бы ни считали многие, нет ничего дурного в данном контексте. По сути, это возможность высказаться лидерам общественного мнения на «чужую» аудиторию. А это значит, что кремлевские политтехнологи заверстают и вопросы про внешнюю политику России. И если точечных предметных тем не хватит, тогда сработает пресс-конференция, которая, к слову, тоже анонсирована.

Смею предположить, что вопросы из разряда: «когда закончится СВО», «стоит ли говорить с Зеленским» и «что для России — победа» — звучать будут, в той или иной форме, обязательно.

Учитывая, что сегодня у Владимира Путина, по информации из открытых источников, нет прямого контакта с большинством западных коллег, прямая линия — идеальный способ заявить свою точку зрения и фактически поговорить с ними. Вот увидите, мировая реакция посыплется тоннами высказываний, что можно считать настоящими ответами — диалог удался.