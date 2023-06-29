Власть 29 июня 2023, 15:45 Казнокрадство по-башкирски. Что грозит мэру Межгорья, который выписывал премии сам себе Правозащитник Ионов: службы должны максимально контролировать бюджетные средства городов Freepik

Читать 360tv в

Мэра Межгорья обвинили в присвоении бюджетных средств: по версии следствия, он использовал интересную схему денежных махинаций — выписывал премии самому себе. СК, узнав об этом, оперативно возбудил уголовное дело и начал расследование. Как уполномоченные лица могут награждать премиями сами себя и что грозит главам городов за такие действия по УК — в материале «360».

Денежные махинации в Межгорье

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело против мэра закрытого административно-территориального образования Межгорье Вячеслава Калугина. Его подозревают в превышении должностных полномочий и присвоении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Иначе говоря, чиновника обвинили в том, что он незаконно выписывал себе денежные премии, не советуясь при этом с Горсоветом.

Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан

По данным следствия, в 2021 году, будучи врио главы администрации города, Калугин лично подписал распоряжение о выплате себе премии более чем в миллион рублей. Городской совет решения о премировании мэра не принимал.

«В настоящее время по месту работы и жительства подозреваемого сотрудники провели обыски и изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — сообщили в СК.

РИА «Новости»

Правозащитник Александр Ионов в разговоре с «360» отметил, что практика превышения должностных полномочий чиновниками, к сожалению, достаточно распространена. По его словам, власть имущие могут проворачивать серые схемы получения бюджетных средств — выписывают премии подчиненным, а затем выданные деньги забирают обратно, только уже себе в карман, якобы на какие-то городские нужды.

История «под копирку» на Чукотке

Похожая история случилась на Чукотке в апреле. Несколько месяцев назад следователи завершили расследование уголовного дела против экс-председателя местной думыАлександра Маслова.

Маслов, по данным ведомства, выдал премий самому себе в размере почти 17 миллионов рублей. Первые «цифры», которые называли в период расследования, были меньше вдвое — около восьми миллионов рублей.

Присваивать себе премии Маслов стал, когда занял пост председателя думы Чукотского автономного округа (ЧАО) шестого созыва — с 2016 по 2021 год.

Freepik

В декабре 2021-го экс-спикера задержали в аэропорту Анадыря. Он собирался вылететь в Москву, а затем скрыться. По версии следствия, за пять лет Маслов единолично принимал «незаконные решения о поощрении и премировании самого себя».

«В результате вышеуказанных противоправных действий бюджету ЧАО причинили имущественный ущерб в сумме более 16,3 миллиона рублей», — заявили в СК.

Помимо премий, бывший спикер думы в результате махинаций пожизненно установил ежемесячную доплату к своей страховой пенсии по старости. В итоге сумма оказалась больше на 289 тысяч рублей, чем ему на самом деле полагалось.

СК провел расследование, суд наложил арест на имущество обвиняемого на сумму более 46 миллионов рублей.

Однако вину Маслов отказался признавать. Следователи направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

РИА «Новости»

Контроль бюджетных средств

«В условиях СВО службы максимально обязаны контролировать выделенные финансы на жилищно-коммунальные хозяйства и благоустройство населенных пунктов. Люди должны видеть, что в столь тяжелый период для страны идет развитие инфраструктуры и движение в сторону созидания», — подчеркнул правозащитник Александр Ионов.

Он напомнил, что новые регионы России тоже будут требовать бюджетных денег для наведения порядка и реконструкции на территории отдельных городов и поселков.

Есть нормы права, которые должны соблюдать должностные лица. В особенности это касается чиновников, представляющих исполнительную власть, уточнил собеседник «360».

«Человек, занимающий должность мэра, главы сельского или муниципального поселения, — это лицо, представляющее, в первую очередь, интересы жителей», — добавил он.

Что касается мэра ЗАТО Межгорья Калугина, то ему будет трудно объяснить Следкому, как удалось получать крупные премии в нынешних условиях, отметил Ионов.

РИА «Новости»

Меры наказания для мэра

Первое, что отметил СК в деле Калугина, — превышение должностных полномочий. Если мэр при денежных махинациях задействовал нескольких своих сотрудников, то надзорному ведомству придется детальнее просматривать фактуру уголовного дела и его мотивирующую часть, пояснил эксперт.

Проверив всю информацию, станет понятно, в чем именно чиновника обвиняют и какие могут быть последствия. В действительности Уголовный кодекс предусматривает достаточно серьезные наказания за растрату бюджетных денег. Александр Ионов

Калугину могут предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, допустил правозащитник. По статье «Нецелевое расходование бюджетных средств» могут назначить штраф от 200 до 500 тысяч рублей либо заключение на срок до пяти лет.

Статья «Превышение должностных полномочий» подразумевает штраф от 80 тысяч рублей и лишение права занимать исполнительные должности до пяти лет. При определенных деталях в расследовании подсудимого могут лишить свободы на срок до четырех лет.

РИА «Новости»

Также СК может рассмотреть дело по статье УК «Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».

В случае прямых доказательств обвиняемый должен будет заплатить штраф от одного до трех миллионов либо он отправится в места лишения свободы на срок до восьми лет, заплатив штраф от 500 тысяч до одного миллиона.