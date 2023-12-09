Власть 09 декабря 2023, 20:37 Открытый разговор. Как задать вопрос Путину на прямую линию Вопросы от россиян Путину на прямой линии отберут модераторы РИА «Новости»

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Прием вопросов россиян на прямую линию президента России стартовал 1 декабря. По оценке официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, всего ожидается более миллиона обращений от граждан. Он предупредил, что в ходе прямого эфира президент ответить на все вопросы не сможет, но жалобы людей без внимания не останутся. Они поступят в Общероссийский народный фронт, который подключится к решению проблем.

Как задать вопрос Путину на прямой линии

Вопросы к президенту России собирают сразу из нескольких источников. На этой неделе начал работать бесплатный и круглосуточный кол-центр, где операторы принимают жалобы, просьбы и вопросы. Позвонить туда можно по номеру 8−800−200−40−40.

Для приема коротких и сжатых вопросов к главе государства россияне могут отправить бесплатные смс на номер 0−40−40. Все заявки принимают в круглосуточном режиме. Отправка сообщений бесплатная.

Также россияне могут отправить развернутые обращения в адрес президента через сообщества «Итоги года с Владимиром Путиным» через сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Для удобства пользователей платформы присоединили к форме обращения умного бота, который поможет грамотно сформулировать вопрос или жалобу.

Не забыли и о любителях гаджетов. В магазинах приложений RuStore и Google Play появилась программа «Москва Путину», через которые можно отправить свои вопросы.

Самый простой и удобный способ для обращения к президенту — сайт moskva-putinu.ru, где есть специальная форма для заполнения заявки. Кроме того, там доступна запись видеообращения.

Все вопросы принимают только от зарегистрированных пользователей, но войти можно и через аккаунт в социальных сетях.

РИА «Новости»

Главные вопросы россиян к Путину в 2023 году

Подавляющая доля вопросов к Владимиру Путину от россиян во время прямых линий в прошлые годы чаще касалась социальной сферы и бездействия чиновников. Но предстоящий прямой эфир станет первым общением главы государства с народом после начала специальной военной операции, а значит, часть обращений заявители посвятят участникам боевых действий. Сколько будет подобных обращений, пока сказать сложно.

Пока же, судя по данным сайта, куда россияне присылают вопросы Путину, больше всего людей волнуют проблемы медицины и вопросы жилья.

На нехватку медицинских специалистов пожаловались жители Красноярского края, Новосибирской и Ростовской областей. Из Мордовии поступила жалоба, что жителей признанного аварийным дома отказались переселять.

Также людей волнуют вопросы благоустройства, организации социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, а также восстановление населенных пунктов в новых регионах России.

Как сообщили «Известия» в своем материале из кол-центра, где принимают звонки от людей на прямую линию президента России, пока самыми активными стали жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

РИА «Новости»

Как сформулировать свой вопрос президенту

О способах задать вопрос Владимиру Путину можно прочитать в первой части материала. Но что делать, если сама проблема требует длительного объяснения? В этом случае можно воспользоваться умным ботом во «ВКонтакте», который превратит большой рассказ в краткое изложение проблемы.

Также в этом могут помочь операторы кол-центра горячей линии. Они внимательно выслушивают каждое обращение звонивших и делают краткие выжимки, чтобы по итогам получить короткий вопрос. Задача операторов не только выслушать людей, но и полностью вникнуть в проблему, которая их волнует.

Самые оригинальные вопросы Путину на прошлых прямых линиях

Предстоящее общение президента России Владимира Путина с россиянами станет 20-м по счету. Прошлые выпуски запомнились необычными вопросами людей, ответами главы государства, а также оперативным решением проблем, на которые жаловались заявители.

Первая прямая линия прошла в декабре 2001 года. На ней жительница Краснодарского края пожаловалась на отсутствие газовой трубы. Прямо во время прямого эфира «Газпром» сообщил, что газ к поселку заявительницы проведут в январе.

РИА «Новости»

Не обходилось и без странных вопросов. В 2006 году житель Москвы поинтересовался у Путина о его отношении к пробуждению Ктулху (мифическое существо из произведений Говарда Лавкрафта — прим. ред.). В тот год мемы об этом герое получили особую популярность в интернете. Путин ответил на вопрос со всей серьезностью.

«Я вообще с подозрением отношусь ко всяким потусторонним силам. Если кто-то хочет обратиться к истинным ценностям, то пусть лучше почитает Библию, Талмуд или Коран. Будет больше пользы», — предложил президент России.

Но пошутить могли не только россияне, но и сам Владимир Путин. В 2013 году в ходе прямой линии ему задали вопрос об отказе от перехода на «зимнее» время. Автором обращения стал председатель колхоза, который пояснил, что в силу своей работы сотрудники вынуждены переводить стрелки.

На этот вопрос Путин сначала в шутку поинтересовался у собеседника, знают ли в колхозе от том, что Ленин уже умер, а после переадресовал вопрос правительству. Это прямой эфир стал самым продолжительным по времени. Он продолжался четыре часа 47 минут. Пока президент России не побил этот рекорд.