Власть 23 марта 2023, 18:39 Из части России в лоскутное государство. Как Украина стала отдельной страной Историк Широкорад: Украина — лоскутное государство, многие хотят от нее отделиться Unsplash

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина — часть России. Он назвал границы между ними выдуманными и напомнил, что нынешние украинские территории были частью Российской империи, там проживало исконно русское население. Прав ли Медведев и могут ли эти слова повлиять на военный конфликт — в материале «360».

Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости» назвал Украину частью России.

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«Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», — сказал он.

Зампредседателя Совбеза заявил, что Москва была вынуждена считаться с «выдуманными границами», хотя эти территории всегда были частью Российской империи — кроме тех, которые присоединили после Второй мировой войны. И там всегда проживало «исконно русское население».

Страна без языка

Военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад в беседе с «360» напомнил, что Украины как таковой не было до прихода к власти большевиков.

«Даже само по себе название — его никогда не было. Украина — это „окраина“. Это говорю не я, а, например, князь Виктор еще где-то в 1420-х годах дал привилегии „украинным“ городам Киеву и Смоленску», — пояснил он.

Широкорад подчеркнул, что в разные периоды истории Рязань, Амур и другие территории России, которые граничат с другими странами, называли «украинами».

У жителей территории современной Украины даже не было собственного языка, лишь диалекты. Но в 1480 году новгородский диалект отличался от московского гораздо сильнее, чем диалект киевлян, добавил историк.

Генеральная карта Украины картографа де Боплана, 1648 год / Википедия

«Дальше какая-то хуторская интеллигенция, всякие мелкие дворянчики переняли идею поляков — я упрощенно говорю. И пан [Тадеуш] Чацкий придумал древних укров, которые были где-то когда-то, от них пошли украинцы», — рассказал собеседник «360».

Владимир Ленин не говорил о создании республик — ни до, ни после революции. Изначально он планировал сделать федерацию, но конъюнктура заставила его отказаться от этой идеи.

Большой был грех большевиков, что они провели украинизацию. Так называемый литературный украинский язык к 1914 году знали, дай бог, 3% людей, проживавших в Малороссии. Украинские журнальчики выходили тиражом в 100-200 экземпляров, не более. Этот язык никто не знал, попросту говоря. И большевики начали навязывать этот язык, культуру и так далее. Александр Широкорад

Сперва украинской был язык литературным — формальным.

«А технический язык был русским. <…> С 1995 по 2005 год, за 10 лет, было выпущено, я сосчитал, около 50 технических словарей. <…> Ввели где-то, наверное, 500 тысяч только за 10 лет», — отметил историк.

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Лоскутное государство

«Украина — это лоскутное государство. Что может быть общего у жителя Полесья на территории Украины с жителем Одессы? Те же полещуки (жители Полесья — прим. ред.) — прославянский народ», — продолжил Широкорад.

По его словам, жители того же Ужгорода в Закарпатской области ненавидят киевский режим. Еще при Сталине депутаты просили сделать их независимой республикой в составе СССР или объединить с РСФСР, но не присоединять к УССР. В начале XXI века СБУ проводили там массовые аресты.

Сейчас же они нарочно стараются брать непропорционально много новобранцев из Закарпатья в рамках мобилизации, напомнил историк. В других местах, например в Галитчине, наоборот, берут крайне мало.

Сам Зеленский этой непропорциональной этнической мобилизацией показывает, что нет единой Украины и не могло быть. Александр Широкорад

Раскол видно и по процентному отношению голосов жителей разных регионов страны на выборах президента до 2014 года. Например, в Севастополе и Донецке за прозападных президентов вроде Юлии Тимошенко голосовали менее 10% жителей, а за Виктора Януковича, который обещал сделать русский язык государственным и притворялся, будто защитит русскоязычное население, там отдали более 90% голосов. Во Львове же все было наоборот.

В западных странах такого разброса никогда не было, поскольку та же Франция или США — единые государства, отметил Широкорад. И жители одного штата голосовали за тех же Байдена и Трампа на выборах президента равномерно: разница в среднем достигала 15%, а не 90%, как на Украине.

«Если бы они пошли по линии федерации, создали Конституцию, как ФРГ или Швейцария, у них был бы какой-то шанс, чтобы были независимые территории федерации большими правами. Но они этого не сделали», — сказал собеседник «360».

По его мнению, теперь единственный выход — разделение Украины. Надо позволить людям решить, хотят ли они быть частью страны. Если да, то оставить их где-то в центре нынешних территорий.

«А остальных пусть отпустят: кто хочет — к России, кто хочет — к Польше. Это их, в общем-то, дело. Иначе Украина будет источником войн. Она стала пороховым погребом Европы с 1991 года, как Балканы в начале ХХ века. Украина также может стать детонатором третьей мировой, глобальной ядерной войны», — подчеркнул историк.

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Не ждали, что национализм пустит корни

Во времена СССР Украина получила очень много территорий, как и другие республики бывшего Советского Союза: для усиления социалистического элемента, отметил историк, культуролог, доктор исторических наук Никита Ломагин. Их передавали, так как никто не мог предположить, что Советский Союз когда-либо исчезнет.

Когда в конце 1920-х начали проводить политику украинизации, жители отказывались учить украинский, ведь он был языком провинции, деревни.

«Русский язык воспринимался как язык технического прогресса и перспективы, в том числе карьерной. Поэтому вот эта политика украинизации в то время закончилась провалом», — объяснил Ломагин.

Затем Сталин присоединил к УССР Западную Украину, и это стало достаточно серьезной проблемой, поскольку «появился этот чужеродный элемент». Стали возникать повстанческие антисоветские движения, запрещенные УНА-УНСО* («Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»*), УПА* («Украинская повстанческая армия»*).

Это было той питательной средой, вокруг которой стала формироваться новая украинская идея, которая недавно приобрела характер ярого национализма и русофобии. Это все имеет исторические корни. Никита Ломагин

Большевикам в голову не приходило, что национализм пустит такие корни, добавил Александр Широкорад.

«К сожалению, пустил», — констатировал он.

Каждая страна когда-то появилась

Вне контекста исторической перспективы рассматривать процессы формирования стран нельзя, предупредил Никита Ломагин. Все государства когда-либо появляются: одни имеют историю в тысячи лет, а другие — всего в несколько десятков.

«В 1991 году Украина возникла как независимое государство в результате распада Советского Союза, и с тех пор она как государство существует. <…> Россия признала Украину», — заявил он.

Однако элементы государственности Украины существовали до распада СССР. Например, еще в 1945 году Иосиф Сталин придал ей международное право на субъектность. Тогда Украина и Белоруссия, которые были республиками Советов, стали одними из основателей ООН наряду с самим СССР.

Украина как государство было признано международным сообществом России, Россия как с объектом международного права подписала с Украиной массу разного рода соглашений. <…> Все это сразу, что называется, обнулить, наверное, было бы упрощением. Никита Ломагин

Точно так же ситуация обстоит с другими бывшими республиками СССР. Сейчас они — суверенные государства, хочет кто-то этого или нет, подчеркнул историк.

«Они более успешные или менее успешные, но суверенитет этих государств определяется в том числе обязательствами, которые взяла на себя Россия в отношении них — как ответственный член международного сообщества, как постоянный член Совета Безопасности, который несет особую ответственность за обеспечение меры безопасности», — заключил он.

Разговоры ничего не изменят

Подобные заявления Дмитрия Медведева — публицистика, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«В опросах высшей государственной политики лучше ориентироваться на официальные доктринальные документы России. Украина существует как государство, признанное и международным сообществом, Россией в том числе. Поэтому государственная политика не меняется публицистическими заявлениями», — сказал он «360».

По словам Станкевича, изменения могут произойти только за счет работы государственных органов, которые наделены конституционными полномочиями. Публицистика, даже если она исходит от человека, занимающего важную должность, автоматически не меняет государственную политику.

* Запрещенные в России националистические украинские организации.