Эксклюзив 31 декабря 2022, 12:58 Итоги 2022 года в экономике. Противникам России не удалось добиться своих целей Публицист Новоселов рассказал об итогах 2022 года в экономике РИА «Новости»

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Уходящий год оказался для российской экономики непростым. В первые два месяца мы наблюдали положительные тенденции к развитию в условиях восстановления после пандемии коронавируса. Но начиная с февраля Россия стала целью жестокой экономической войны, развязанной коллективным Западом. О том, как стране удалось достойно выстоять, в колонке для «360» рассказал публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Экономическая война проявилась в форме беспрецедентных санкций, введенных с целью принудить Москву отказаться от геополитических интересов и национальной безопасности. Россия была фактически отрезана от западной финансовой системы, и создававшиеся годами торговые связи противник разорвал в мгновение ока.

Первый месяц санкций был самым тяжелым. В марте мы увидели скачок цен, невиданный с 1990-х, падение фондового рынка и резкий обвал курса рубля. В тот момент казалось, что выдержать такое давление невозможно. Но правительство под руководством Михаила Мишустина еще раз показало, что для России нет ничего невозможного.

С апреля российская экономика восстанавливалась после первоначального шока и становилась все сильнее с каждым месяцем. Тщательно продуманные действия правительства позволили ускорить программы импортозамещения, защитить национальную валюту, предотвратить гиперинфляцию и вернуться к экономическому росту.

С самого момента введения западных санкций отечественные дипломаты и экономисты работали без отдыха, стремясь обеспечить России доступ к новым рынкам, избавиться от зависимости от импорта с Запада и укрепить экономический суверенитет.

Уровень инфляции в России в 2022 году

Без западных спекулянтов российские фондовые и валютные рынки стали более устойчивыми и начали восстанавливаться после первоначального потрясения. Потребительские цены также стабилизировались, инфляция снизилась почти с 8% в марте до отрицательных значений летом и близких к нулю значений в сентябре-ноябре.

Годовая инфляция составит около 12%, что сопоставимо с уровнем 2014-2015 годов, когда по России ударила первая волна западных санкций.

Противникам России не удалось добиться ожидаемых результатов, однако они не сдались и решили повысить ставки. В течение всего года они вводили все новые и новые санкции, создавая хаос на мировых рынках. Они не ожидали от России и российского народа такой стойкости. Им не удалось запугать Россию своими угрозами, и в результате санкции начали бить уже по тем, кто их ввел.

Первая волна санкций действительно была пугающей, а последние пакеты выглядели как попытка хилого уличного задиры угрожать команде боксеров. Действия по искусственному регулированию цен подтолкнули всех экспортеров энергоресурсов в российский лагерь.

Разумеется, ситуация еще далека от идеальной. В следующем году Россия и ее народ продолжат адаптироваться к новым реалиям, восстанавливать и укреплять экономику, возрождать нормальную жизнь. Страна пережила первый удар Запада восемь лет назад, переживет и второй.

Будем надеяться, что в 2023 году российская экономика останется сильной и стабильной. Наши природные богатства и сила народа помогут России занять свое законное место в мире.

Так что давайте пожелаем, чтобы в наступающем году Россия вышла победительницей из украинского конфликта и смогла полностью сосредоточиться на восстановлении новых регионов, экономическом развитии и новой индустриализации.