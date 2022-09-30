Что заявил Путин на выступлении в Кремле 30 сентября: ключевые тезисы | 360°

Власть 30 сентября 2022, 20:01 Поделиться Telegram

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Viber Развитие новых регионов России и конец однополярного мира. Главное из выступления Путина Путин пообещал новым регионам защиту и развитие, а миру — отмену однополярности РИА «Новости»

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Перед подписанием договора о принятии в состав России Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей президент РФ Владимир Путин выступил с программной речью. В своем обращении к нации российский лидер рассказал о проведенных референдумах и будущем регионов, обозначил цели спецоперации и констатировал начавшиеся в мире глобальные изменения, которым пытаются противостоять страны Запада. Ключевые тезисы из выступления президента России собрал «360».

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Выбор людей

На прошедших референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях за принятие регионов в состав России высказались миллионы людей.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить», — подчеркнул Путин

Он напомнил, что республики Донбасса шли к этому решению восемь лет, во время которых их подвергали обстрелам и блокаде. О том, что это такое, в Херсонской и Запорожской областях узнали после угроз о расправах и репрессиях со стороны киевского режима. Но это никого не напугало, и люди сделали свой выбор.

РИА «Новости»

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе, чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами навсегда», — заявил президент России.

Путин добавил, что страна готова вернуться за стол переговоров с Украиной, но уже без вопроса о статусе вышедших их ее состава регионов, которые теперь находятся под защитой России.

Президент России подчеркнул, что РФ сделает все, чтобы восстановить пострадавшие регионы от последствий обстрелов со стороны украинских боевиков. Все жители новых территорий почувствуют поддержку своей Родины.

Борьба за свободу

В своем выступлении Путин обратился ко участникам специальной военной операции. Он заявил, что на примере Украины весь мир увидел настоящее лицо коллективного Запада, который продолжает проводить колониальную политику за счет власти доллара и технологического диктата.

Путин отметил, что под ударом находится не только Россия, но и все независимые государства с традиционными ценностями, которые так ненавистны Западу во главе которого стоят США, а остальные уже становятся их вассалами.

РИА «Новости»

«Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов», — отметил российский лидер.

Он добавил, что страны Запада пытаются добиться своего любыми путями, разрывая международные договоры о коллективной безопасности, обманывая, что не будут расширять НАТО на восток. Все это делается под прикрытием слов про свободу и демократию, но вместо этого американские власти нацелены на подавление и эксплуатацию, порабощение и насилие.

США — угроза для всех

Сейчас Соединенные Штаты пытаются использовать своих европейских вассалов, требуя от них новых санкций против России. Многие политики соглашаются на такие шаги, понимая, что речь идет о деиндустриализации Европы.

Они не останавливаются даже перед диверсиями, о чем свидетельствует ситуация с трубопроводами «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Выгодоприобретатель здесь уже виден.

Доктрина США требует тотального доминирования, поэтому Вашингтон разворачивает военные базы по всему миру и создает новые военные альянсы по принципу AUKUS.

РИА «Новости»

«Мы уже слышали о сдерживании России, Китая, Ирана. Полагаю, что на очереди и другие страны Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, а также нынешние партнеры и союзники США», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что под прицелом оказались страны СНГ. Но санкции против России оказались бесполезны, потому что большинство государств решили сохранить отношения с Россией.

Опасные выходы

Элитам плевать на простых людей, которые вынуждены сталкиваться с проблемами из-за организованных кризисов — вина за них полностью лежит на странах Запада. Вместо попыток решения проблем политики топят население в мифах, иллюзиях и фейках, используя запредельную пропаганду и перекладывая вину на Россию.

«Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро. Накормить этими бумажками нельзя, а виртуальной, надутой капитализацией западных социальных сетей невозможно обогреть жилище», — заявил Путин.

РИА «Новости»

Президент России подчеркнул, что западные элиты не будут искать выходы из кризисов, которые возникли по их вине. Они вполне могут повторить опыт прошлого, когда из противоречий начала XX века Запад вышел через Первую мировую войну, а полученный после Второй мировой войны доход помог США справиться с Великой депрессией и стать первой экономикой мира.

«Сейчас, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, им нужно во что бы то ни стало сломать Россию, другие государства, которые выбирают суверенный путь развития <…>. Если этого не случится, не исключаю, что они попытаются и вовсе довести систему до коллапса, на который все можно будет свалить, или, не дай бог, решат воспользоваться известной формулой „война все спишет“», — добавил Путин.

Российский лидер добавил, что Западу уже нечего предложить этому миру, но он продолжит цепляться за старый порядок, в котором жил за счет грабежа и рэкета. Сейчас западные страны перешли к полному отрицанию норм религии и семьи. Для России, как и для многих других государств, это неприемлемо.

Будущее за суверенитетами

Путин подчеркнул, что мир вступил в период революционных трансформаций, в которых формируются новые центры развития.

Большинство стран видят в многополярности возможность защиты собственного суверенитета и шанс на свободу в исторической перспективе. Обратного пути уже не будет. Слом западной гегемонии необратим.

«Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, язык, культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности может быть только суверенитет, свобода, созидание, справедливость. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание», — заявил президент России.

РИА «Новости»

Путин завершил свое выступление словами философа Ильина «Если я считаю моей Родиной Россию, то это значит, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — мое горе; его расцвет — моя радость».

Президент отметил, что за этими словами духовный выбор, за которым находится тысячелетняя история России. Сегодня этот выбор сделали жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, чтобы быть вместе со своей Родиной.

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