Эксклюзив 17 мая 2023, 14:40 Фундамент треснул. Почему Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе Политический советник Маркелов: смысл ДОВСЕ давно был утрачен РИА «Новости»

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Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Политический советник Сергей Маркелов подтвердил «360», что выход из соглашения логичен: Европа давно перестала его придерживаться. Теперь у России есть легальная возможность обустраивать военные базы по всему миру, гарантируя безопасность и себе, и своему экспорту.

Далее — прямая речь.

Зачем был нужен ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в ноябре 1990-го, спустя два года он вступил в силу. Тогда был подписан целый ряд подобных документов, которые касались и стратегического, и ядерного, и прочих вооружений. Сейчас Россия постепенно их все денонсирует.

ДОВСЕ фиксировал количество систем вооружений в рамках договоренности России с Европой: артиллерию, системы залпового огня и легкие ракеты, количество наземной техники — танков, БТР и прочего.

Соглашение подразумевало, что будет определенный пакет взаимных обязательств. За 30 лет работы договора все действовали корректно в отношении друг друга — и Евросоюз, и Россия, соблюдая определенный баланс сил.

Смысл договора утрачен

Что происходит сейчас? Европа открыто занялась поставками вооружений: все, что было в рамках ДОВСЕ, пошло на поддержку армии Украины. И соответственно, количество этой военной техники не регулировали.

Начались поиски по сусекам, так называемые коллективные сборы. Плюс Великобритания со своими английскими примочками. Таким образом договоренность потеряла и смысловую, и оборонную конструкцию, и идеологическую, и политическую. Весь ее смысл испарился.

Почему ДОВСЕ был такой знаковый, почему к нему столько внимания? Этот договор был фундаментальным: он имел массу уточняющих документов, выступал платформой, на которую наращивали все остальные детали. Но без основы детали никакого значения не имеют.

Договор был действительно стержневой. Денонсируя его, мы показали, что раз правила изменились, то и фундамент правил пора убрать. Зачем России регулировать то, что давно не регулируется? Зачем выписывать рецепты на те лекарства, которые давно не выпускают?

Военные базы России

Теперь Россия может размещать военные базы везде, где позволят правительства зарубежных государств. Сегодня, если верить СМИ, мы создаем принципиально новые договоренности с правительством Республики Судан.

Там, на базе Красного моря, впервые за всю историю отношений с Ближним Востоком, мы договорились о размещении российской военной базы. Этот выбор неслучаен — там находится один из векторов нашего внимания.

Москве нужно формировать новые точки выхода к так называемому коллективному Югу. Для нас это стратегически важно в связи с тем, что логистические пути транспортировки наших энергоносителей поменялись.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Верховного совета Судана генерал-полковник Абдельфаттах Бурхан во время встречи в Республиканском дворце Судана в Хартуме, февраль 2023 года / РИА «Новости»

Основные точки за рубежом у нас остались прежними, сейчас мы можем их усиливать. Например, были у нас в Северной Африке небольшие войска и какая-то легкая военная техника. Теперь можем сделать хорошие, нормальные военные базы с полноценным контингентом и так далее.

Также традиционные места размещения это, безусловно, Карибское море — Куба, а также Латинская Америка. Серьезная военная работа, новая для нас, идет в некоторых дружественных странах Африки. Другую часть Африканского континента контролирует Китай.

С Азией у нас островные дела. На Дальнем Востоке у наших границ с Японией тоже традиционно размещаемся: северная группировка, арктические войска, дальняя авиация и так далее. Также созданы две новые группировки военных на границе с Финляндией.