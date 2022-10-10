Фейк: в Москве начали задерживать военных | 360°

Власть 10 октября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Москве начали задерживать военных Сообщения о задержаниях военных в Москве оказались фейком РИА «Новости»

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В Москве прошли задержания военных, заявили Telegram-каналы со ссылкой на украинскую разведку. В субботу, 8 октября, столицу вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В украинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что в российской столице начали задерживать военных.

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«Движение в центре перекрыто. В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — „элиты“ Росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции», — утверждают авторы фейка, опубликованного 8 октября.

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Правда

Подтверждения таким сообщениям нет. Движение в российской столице 8 октября не перекрывали.

Дивизия имени Дзержинского — это тактическое соединение войск Национальной гвардии России, в задачи которой входит охрана общественного порядка в Москве и Подмосковье, борьба с терроризмом и экстремизмом. Она не имеет полномочий задерживать военных.

Более того, в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой российских войск на Украине генерала армии Сергея Суровикина. По мнению экспертов, он карт-бланш на управление войсками и сможет самостоятельно принимать необходимые решения в зоне СВО. Очевидно, что подобные кадровые изменения невозможны в условиях, которые описывают украинские СМИ.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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