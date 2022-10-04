Фейк: у России нет граждан, территории и вооруженных сил | 360°

Власть 04 октября 2022, 14:03 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: у России нет граждан, территории и вооруженных сил РИА «Новости»

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В соцсетях распространяют недостоверную информацию о том, что правительство России — это коммерческая компания, а граждан, территории и армии у страны нет. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

В апреле 2021 года пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей С. опубликовал пост о том, что правительство России не зарегистрировано в Едином госреестре юридических лиц, хотя числится как коммерческая компания в иностранных реестрах, а также как налогоплательщик в американском Минтруде и как федеральное казенное учреждение при Федрезерве США.

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Автор фейка сообщает, что в качестве коммерческих организаций в реестры включены российские министерства, ведомства, различные службы и администрации всех субъектов Федерации. Кроме того, по словам Семибратова, у России нет своей территории и вооруженных сил, как и граждан, поскольку никто из проживающих здесь «никогда» не принимал гражданство, а паспорт нельзя считать документом, подтверждающим это.

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Правда

Если судить по странице автора поста, он определяет себя как «свободный мистик» и оперирует понятиями Отец, Мать, Свет, Тьма, Жизнь. Среди прочего Алексей цитирует «Евангелие мира от ессеев». Это иудейская секта с жесткими правилами.

Что касается правительства, его структур и служб, то они действительно имеют DUNS-номера как субъекты предпринимательской деятельности. Американская компания Dun & Bradstreet, о которой пишет Алексей С., с 1963 года ведет свой реестр юрлиц, это старейший мировой провайдер подобной информации.

DUNS-номера присваивают и государственным организациям: они необходимы для быстрого поиска сведений о юридических лицах в базе Dun & Bradstreet. Благодаря этому участники международной экономической деятельности — банки, экспортеры, импортеры, государственные органы — могут идентифицировать работающие с ними организации и выполнять международные требования по проверке контрагентов.

Правительство России и его структуры имеют за рубежом дипломатическую собственность, поэтому должны быть зарегистрированы за границей как получатели услуг и товаров. Следовательно, нет ничего необычного в наличии российских госструктур в иностранных реестрах юрлиц.

Заявляя о том, что у страны нет граждан, территории и вооруженных сил, автор фейка занимается подменой понятий. Основной закон Российской Федерации — Конституция, согласно которой гражданство приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, оно остается единым и равным независимо от оснований приобретения. Также в пятой статье самого ФЗ прописано, кто считается гражданами России.

В 65-й статье Конституции указаны субъекты Федерации. Вооруженные силы действуют на основании Федерального закона «Об обороне» от 1996 года.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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