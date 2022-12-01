Власть 01 декабря 2022, 14:32 Фейк: с декабря деятельность СМИ попадет под жесткий контроль Unsplash

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что с 1 декабря из-за приказа ФСБ деятельность журналистов, военкоров и других представителей СМИ будет жестко регламентироваться. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

С 1 декабря в силу вступил приказ Федеральной службы безопасности, утверждающий перечень сведений, которые — при их получении иностранными источниками — могут нанести вред безопасности страны. Из-за этого в СМИ будет запрещено говорить о прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки в России, заявил автор одного из постов на портале «Тинькофф Инвестиции».

Правда

На самом деле, приказ ФСБ от 04.11.2022 № 547 «Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации» лишь сменил аналогичный приказ, который действовал с 28 сентября 2021 года по 30 ноября 2022-го.

В начале документа говорится, что перечень сведений утверждается в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 4 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

На самом деле, этот список остался практически таким же. И регламент работы журналистов, военкоров, блогеров после обновления перечня существенно не поменяется.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.