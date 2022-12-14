Власть 14 декабря 2022, 19:31 Фейк: Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином в конце декабря Сообщения «Ведомостей» о переговорах Путина и Си Цзиньпина оказались фейком РИА «Новости»

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СМИ распространили фейки о том, что президент России Владимир Путин в конце декабря проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. «360» выяснил подробности.

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Фейк

Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры, на которых подведут итоги 2022 года. Об этом сообщил портал BFM со ссылкой на «Ведомости», которые сослались на неназванный дипломатический источник. Также уточняется, что, вероятнее всего, очной встречи не будет: лидеры пообщаются по видеосвязи.

Правда

Официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь во время брифинга 13 декабря не подтвердил сообщения СМИ о планах провести переговоры Путина и Си Цзиньпина в конце года. Он заявил, что не не располагает информацией о встрече.

«Лидеры России и Китая поддерживают тесные контакты по различным каналам, а также ведут своевременное и эффективное взаимодействие по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях», — напомнил дипломат.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.