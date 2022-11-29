Власть 29 ноября 2022, 18:41 Фейк: принятие закона о биометрии ознаменует тотальный контроль над обществом В Госдуме опровергли сообщения о том, что ГИС ЕБС будет означать контроль над обществом Unsplash

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В Сети запустили волну фейков о том, что законопроект о единой биометрической системе будет означать тотальный контроль над российским обществом. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Принятие проекта федерального закона о единой биометрической системе (ГИС ЕБС), который уже прошел первое чтение в Госдуме, «даст зеленый свет применению биометрии на закрытых стратегических и научных предприятиях, на проходных частных компаний, банков, в общественном транспорте, а также биометрию смогут использовать любые частники (при условии обязательной передачи биометрии граждан в ту же ЕБС)», заявили некоторые Telegram-каналы.

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«Причем впервые используется презумпция согласия на передачу своих ПД в ЕБС, несмотря на явное противоречие Конституции!» — утверждают авторы поста.

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Правда

Автор законопроекта, депутат Антон Горелкин, опроверг сообщения о том, что в России установится тотальный биометрический контроль. Обязательной сдачи биометрических данных не будет, вместе с тем исключена дискриминация граждан, которые откажутся сделать это, подчеркнул парламентарий.

Новый закон нужен для наведения порядка в сфере сбора и применения уже собранных биометрических данных, чтобы у коммерческого сектора не было прямого доступа к изображениям и записи голоса граждан, а только к векторам — математически обработанным данным, из которых невозможно восстановить биометрические образцы.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.