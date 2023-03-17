Власть 17 марта 2023, 01:36 Европейцы остались с репой. Санкции оказались бессильны перед экономикой России Профессор Щербаков назвал импортозамещение и спецоперацию факторами укрепления экономики РИА «Новости»

Читать 360tv в

Экономика перешла на новую модель развития и приобрела иное качество. Об этом в ходе своего выступления на пленарном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что введенные санкции и уход западных компаний не навредили стране, чего нельзя сказать о Европе, где жителей призвали выбирать в магазинах репу вместо салатов и помидоров. Но даже ее придется покупать у России. Опрошенные «360» эксперты отметили, что трансформация экономики действительно произошла во многом благодаря ограничениям, которые дали стимул импортозамещению и увеличили объемы работы сферы ОПК и близких отраслей.

Экономика пошла в рост

Позитивные тенденции в Российской экономике продолжили набирать силу, заявил Путин в ходе выступления на съезде РСПП. Он отметил, что прогнозы на второй квартал 2023 года показали увеличение внутреннего валового продукта.

«Инфляция в России по итогам марта может составить менее 4% годовых», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что это целевой показатель. Хорошо вырос и внутренний спрос, который по итогам апреля вырастет не менее чем на 5% в реальном выражении.

РИА «Новости»

«Речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что предстоит решить еще целый ряд проблем, связанных с логистикой финансами, инфраструктурой, технологиями, но все это сделать возможно благодаря импортозамещению

«Нужно сделать все для того, чтобы у нас все было хорошо, а им грустно», — подчеркнул президент.

Под «ними» Путин имел в виду западные страны, которые сильно ошиблись в своих прогнозах. Он напомнил, что России предсказывали спад потребительского сектора, дефицит товаров и пустые полки в магазинах, провал сектора услуг. Ничего из этого не сбылось.

«Результат работы отечественной экономики и потребительского сектора стал одним из главных результатов нашей работы по итогам 2022 года», — сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что все проблемы, которые европейские специалисты обещали России обернулись против них самих.

«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидора перейти на репу», — заявил Путин и добавил, что даже за репой им придется обращаться к России.

Урожай страны оказался на порядок выше, чем в Европе. Причиной стала засуха и отсутствие удобрений.

Pxhere

Рекордный урожай

По официальным данным, в 2022 году Россия собрала 153,8 миллиона тонн зерновых в чистом весе. Это рекордный показатель за последние несколько лет. Еще в сентябре Путин отмечал, что урожай позволит закрыть не только потребности россиян по всем позициям, но и даст возможность для дополнительного наращивания экспорта.

В своем заявлении о призывах европейских политиков к жителям выбирать репу вместо помидоров и салатов президент России не ошибся. Такое заявление сделала министр окружающей среды Великобритании Тереза Коффи, выступая в парламенте и отвечая на вопросы дефиците овощей, с которым столкнулась страна.

«Многие люди прямо сейчас ели бы репу, а не думали обязательно о салате, помидорах и тому подобном», — сказала она.

Нехватку овощей вызвала плохая погода в Испании и странах Африки. Это основные поставщики растительной продукции в страны старого света.

В конце февраля крупнейшие торговые сети королевства ввели ограничения на продажу огурцов, помидоров и болгарских перцев, салата, брокколи, цветную капусту и малину — не более трех единиц или трех фунтов в руки.

На такой шаг они пошли, потому что из-за нехватки продуктов на оптовых рынках овощи, фрукты и ягоды начали скупать рестораторы, которые приходили утром и забирали почти все, что есть на прилавках.

Pxhere

Профицитный экспорт

Рекордным в России оказался не только урожай зерновых. Россия получила экспортный доход в размере 592 миллиардов долларов при этом потратила на внешних рынках только 260 миллиардов. Положительный баланс составил 332 миллиард долларов, что стало новым рекордом. Это следует из данных Федеральной таможенной службы.

Две трети экспортной выручки принесли энергоносители в размере 384 миллиарда долларов, также до 5,8 миллиарда долларов увеличились продажи за границу никеля. Проблемы с расчетами и логистикой позволили России продать в прошлом году минеральных удобрений на 19,3 миллиарда долларов, а сельхозсырья вырос на 41,3 миллиарда долларов. Достаточные доходы экономики не позволили ей рухнуть.

Unsplash

Важные факторы

Немаловажную роль в укреплении российской экономики в условиях санкций и внешних ограничений сыграли два фактора. Прежде всего — импортозамещение и специальная военная операция. Об этом в беседе с «360» заявил профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

Он напомнил, что импортозамещение в России ввели уже давно, но только после ухода западных компаний и введения масштабных санкций эту политику начали проводить целенаправленно.

«Проведение спецоперации тоже сыграло свою роль. Появилось больше стимулов для развития и увеличения объемов продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это само по себе имело мультипликативный эффект, то есть подтянуло работу других отраслей, связанных с ОПК: металлургии, химической промышленности, станкостроения», — перечислил Щербаков.

Эксперт подчеркнул, что всем этим предприятиям понадобилось больше рабочих рук, специалистов в области технологий. Все это сказалось на укреплении экономической ситуации.

«Импортозамещение и спецоперация совокупно дали такой эффект, которые позволили снизить ущерб от санкций и ухода иностранных компаний», — добавил он.

При этом доктор экономических наук отметил, что принятые меры ударили сильнее по самим странам Евросоюза, которые ограничили импорт из России. В основном это коснулось углеводородов.

Pxhere

«Им пришлось испытывать серьезные скачки в динамике цен на топливо, которые то росли, то падали, потому что была большая неопределенность. Только сравнительная теплая зима позволила пройти холодный период с меньшей долей проблем и напряженности», — отметил Щербаков.

Он добавил, что так будет не всегда. Какой станет следующая зима странам Европы задуматься надо уже сейчас. Но самое главное, что отказ от российских углеводородов сильнее ударит не по простым людям, а по промышленности, которой требуется энергия. Но теперь европейцам придется покупать газ и нефть дороже, чем раньше, что снизит конкурентоспособность их экономики.