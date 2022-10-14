ЕС отказался поддерживать угрозы Борреля в адрес России | 360°

Власть 14 октября 2022, 16:50 Поделиться Telegram

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Viber «Единство трещит по швам». Евросоюз открестился от угроз Борреля в адрес России Политолог Станкевич: Урсуле фон дер Ляйен и Боррелю стоит посочувствовать РИА «Новости»

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Угрозы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля — не официальная позиция ЕС, сообщил журналист издания The Wall Street Journal. Эксперты уверены, что это очередная демонстрация разлада внутри Европы. Более того, если руководство ЕС не изменит политику, страны ждут серьезные неприятности.

Боррель не делал заявление от лица ЕС

Журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата заявил, что угрозы от главы евродипломатии Жозепа Борреля в адрес Москвы — не официальная позиция Брюсселя.

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«Боррель не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», — написал Норман в соцсетях.

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РИА «Новости»

Ранее Боррель сказал, что в случае предполагаемой ядерного удара России по территории Украины Европа обязательно ответит с использованием неядерных вооружений. При этом он признал, что ЕС отказался от идеи вступаться за Киев в возможном ядерном конфликте с Москвой.

Перед этим он же критиковал европейских дипломатов за медлительность и неэффективность. Боррель выражал недовольство тем, что они не смогли предвидеть начало спецоперации на Украине.

«Я должен быть самым информированным парнем в мире. Реагируйте, пожалуйста, быстрее», — подчеркнул политик.

РИА «Новости»

Раскол внутри ЕС

Дело в том, что Европейский союз столкнулся с глубоким политическим расколом, который теперь усугубляется. Два заметных лидера — председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — мечутся между разными позициями. Об этом «360» рассказал политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Есть радикальная позиция, настроенная на обострение, эскалацию конфликта с Россией. И есть те, кто готов нажать на тормоза. Смотреть на главу Урсулу фон дер Ляйен и Борреля можно со все большим сочувствием. Они не понимают, как им себя вести, и делают иногда такого рода ляпы, как угрозы со стороны Борреля», — пояснил он.

Станкевич назвал это кризисом основных институтов ЕС, к которому стоит относиться с сожалением. А вот на высказывания Борреля, которого поправляют внутри самого же ЕС, не нужно обращать внимания, подчеркнул политолог.

ЕС грозит серьезный кризис

Президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин согласился, что «европейское единство трещит по швам». По его словам, сегодня оно существует только на бумаге.

«Каждая страна пытается <…> учитывать свои национальные интересы. <…> Нет единства внутри европейского блока, даже по тем или иным моментам, связанным с антироссийскими санкциями. И нет стремления быть некой такой единой частью под влиянием Вашингтона. А попытки сплотить коллективный Запад и направить его против России, Китая и других неугодных стран Вашингтон предпринимает достаточно активно», — отметил собеседник «360».

Самонкин предположил, что Боррель решился на свое заявление в адрес Москвы как раз под давлением американской стороны, которая привыкла делать все чужими руками. В итоге Евросоюзу придется изменить свою политику, иначе ему грозят социальные или иные потрясения, подытожил политолог.

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