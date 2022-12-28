Эксклюзив 28 декабря 2022, 16:53 Ответ России на потолок цен на нефть. Европа будет погибать, и США ее не спасут 🤭 Публицист Новоселов спрогнозировал постепенный рост цен на нефть в 2023 году РИА «Новости»

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Россия отреагировала на ограничения цен на нефть, введенные коллективным Западом. Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий продажу нефти и нефтепродуктов по контрактам, в которых присутствуют прямые или косвенные ссылки на любые «потолки». Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал о последствиях ответа Москвы.

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Далее — прямая речь.

Указ вступает в силу 1 февраля и поначалу будет действовать только в отношении поставок нефти. Правительству поручили определить перечень нефтепродуктов, которые будут подпадать под его действие, а также определить срок вступления указа в силу в отношении нефтепродуктов.

Запрет на поставки нефти был ожидаем, и о нем говорили ранее. Однако включение в него нефтепродуктов означает, что Москва настроена серьезно и что указ президента — не просто для галочки.

Россия не будет обходить собственные запреты, поставляя новые нефтепродукты вида «смесь сырой нефти» на условиях ценового потолка. Россия не признает эти ограничения в принципе, и российские продавцы нефти и нефтепродуктов не смогут обходить указ ради лишней прибыли.

Более того, указ распространяется на контракты. Любые страны, покупающие российскую нефть или нефтепродукты, не смогут официально признать введенные Западом ограничения, даже если цена контракта ниже «ценового потолка».

РИА «Новости»

То, что Москва не примет никаких ограничений, было понятно с самого начала. Западные санкции распространяются на страхование и морские перевозки нефти, но российские партнеры в Азии уже работают над созданием альтернативных схем транспортировки и страхования.

Страны ОПЕК и другие экспортеры нефти высказались против идеи ограничения цен. Следовательно, они будут как минимум поддерживать Россию посредством перепродажи ее нефти, а как максимум — помогут России и ее азиатским партнерам создать альтернативную структуру страхования перевозок, которая будет полностью независимой от Запада.

Практически все экспортеры нефти и газа разъярены идеей европейцев ограничивать цену на энергоресурсы. Даже американские нефтяные компании выступали против. Дело в том, что это создает прецедент и его не может одобрить ни один продавец энергоресурсов.

Такими санкциями коллективный Запад буквально толкает ОПЕК+ в лагерь России. Официально экспортеры нефти сохраняют нейтралитет, но их действия говорят сами за себя.

Нынешние колебания цен на нефть не имеют большого значения. В том числе для России. Мировой спрос на энергоресурсы и цены на них зависят от Азии, которая стала промышленным центром всего мира. Китай, превратившийся в первую экономику, начал снимать свои коронавирусные ограничения. Ближайшие годы станут временем бурного восстановления и роста китайской промышленности, а спрос на энергоресурсы возрастет неимоверно.

РИА «Новости»

У Азии будет доступ к российским ресурсам, к ресурсам Ближнего Востока и других экспортеров. Это откроет Китаю, Индии и Юго-Восточной Азии возможность добиться более выгодных цен. У Европы такой возможности не будет. Конечно, европейцы могут попытаться установить «ценовой потолок» и для нефти из стран ОПЕК+, но ответ картеля буквально станет концом Европы.

Ни Россия, ни ОПЕК не погибнут без европейского рынка. На Востоке давно появился достойный рынок сбыта. Европа же без импорта энергоресурсов буквально погибнет, и США ее не спасут.

Чего следует ожидать? Постепенного роста цен на нефть в 2023 году по мере увеличения спроса со стороны Китая, а также новых программ энергосбережения в Европе в попытке «впихнуть невпихуемое» — удовлетворить собственные энергетические потребности без российских энергоресурсов.Как