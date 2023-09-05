Власть 05 сентября 2023, 00:10 Долгая встреча. Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и российско-турецкие отношения Путин: Россия подумает о «реанимации» зерновой сделки после снятия ограничений Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи / РИА «Новости»

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Днем 4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В общей сложности главы государств общались около трех часов. Сначала состоялись переговоры в расширенном составе, после этого Путин и Эрдоган продолжили общение на деловом обеде. «360» собрал главное из переговоров глав государств.

Самолет Реджепа Тайипа Эрдогана приземлился в Сочи в полдень, в аэропорту его встречали мэр города Алексей Копайгородский, посол Турции в России Мехмет Самсар и другие должностные лица. В составе турецкой делегации прибыли министры энергетики и природных ресурсов, казначейства и финансов, национальной обороны, промышленности и технологий, сельского хозяйства и лесного хозяйства, торговли и другие. В Сочи также прилетела супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган.

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Президент Путин встретил своего гостя на входе санатория «Русь», где проходили переговоры. Российский лидер поинтересовался полетом и пригласил Эрдогана на отдых в Сочи. Эрдоган в конце переговоров ответил встречным приглашением, на что Путин сказал «спасибо большое», но от конкретных обещаний воздержался.

Расширенная встреча делегаций Турции и России с участием президентов продлилась полтора часа. Одной из главных тем стала зерновая сделка и вероятность ее возобновления. Затронули также тему украинского кризиса, взаимодействие двух стран в сфере энергетики и многое другое.

Далее президенты России и Турции продолжили общение в формате делового обеда, по итогам которого лидеры двух стран выступили на пресс-конференции.

Запад вынудил выйти из зерновой сделки

Россию вынудили выйти из зерновой сделки, заявил Путин. Запад блокировал возможности для продолжения инициативы — из-за санкций РФ столкнулась с трудностями в банковском обслуживании, страхованием продовольственных поставок и рядом других проблем. Запад не выполнил обязательств по доступу российской сельхозпродукции на мировой рынок, а заявление о гуманитарных целях зерновой сделки было обманом.

«Запад, мягко говоря, нас обманывал насчет гуманитарных целей черноморской инициативы по оказанию содействия развивающимся странам», — подчеркнул Путин.

Россия четко обеспечивала безопасное судоходство в рамках зернового соглашения. Но Украина использовала гуманитарные коридоры для террористических атак, заявил российский президент и добавил, что это нельзя было терпеть дальше.

«Очевидно, что прекращение реализации сделки не отразилось на глобальных продовольственных рынках, — это я хотел бы подчеркнуть особо, — что бы на этот счет ни говорили», — обратил внимание президент России.

Недостатка в продовольствии нет, цены на зерновые культуры снижаются. Наблюдаются проблемы со справедливым распределением, но это никак не связано с зерновой сделкой, подчеркнул Путин.

Pixabay

Россия подумает о «реанимации» зерновой сделки, но только после снятия ограничений на экспорт отечественной агропродукции, заявил Путин.

Эрдоган на пресс-конференции отметил, что предлагаемые альтернативы зерновой сделке не смогли продемонстрировать такую же эффективность, как черноморская инициатива.

«Выдвигаемые альтернативные предложения не смогли обеспечить устойчивую, безопасную и долговременную модель — такую, как черноморская инициатива», — подытожил президент Турции.

«Позитивный тренд» в отношениях России и Турции

Отношения России и Турции развиваются и диверсифицируются, набранный темп их развития сохранился, заявил Путин. Товарооборот вырос в прошлом году на 86%, и этот «позитивный тренд» сохранился и в 2023 году. Помимо традиционных отраслей взаимодействия развиваются новые.

Турция и Россия стали активнее использовать рубли и лиры при «коммерческих обменах», при этом доля евро и доллара во взаиморасчетах снижается, добавил российский лидер. Национальные банки двух стран занимаются развитием корреспондентской сети между их финансовыми и кредитными организациями.

Эрдоган на пресс-конференции поблагодарил российского лидера за поддержку и помощь после землетрясений. Россия одна из первых «подставила плечо», напомнил Путин.

Также российская сторона отправила в Турцию два самолета для борьбы с лесными пожарами, что помогло справиться с огнем, добавил президент республики.

Лидеры государств рассмотрели вопросы взаимодействия в области безопасности, экономики, политики и культурно-гуманитарной сфере. Путин отметил, что в основе сотрудничества с республикой лежат основы добрососедства и взаимной выгоды.

Россия — надежный партнер

Российско-турецкие отношения в области энергетики уверенно развиваются, заявил Путин. Достигнуты договоренности между поставщиками и потребителями с обеих сторон.

Турция планирует и дальше развивать отношения с Россией в области поставок природного газа. Путин заверил, что Россия была и будет надежным поставщиком газа.

Первый энергоблок строящейся атомной электростанции «Аккую» в турецком городе Гюльнар / РИА «Новости»

«Россия всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена дальше обеспечивать его поставки в Турцию и третьи страны», — отметил глава государства.

Мирные инициативы и провал контрнаступления ВСУ

На пресс-конференции Путин заявил, что Россия многократно фиксировала попытки украинских беспилотников атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым страна поставляет газ в Турцию. Российские корабли охраняют эти трубопроводы, но подвергаются постоянным атакам, отметил глава государства.

Украина «отправила на свалку» предыдущие проекты мирных инициатив, которые согласовывались при посредничестве Турции. Новые схемы по этому направлению с Россией не обсуждались, заявил Путин. По поводу контрнаступления ВСУ президент России прямо заявил, что оно провалилось.

«По пробуксовке контрнаступления — это не пробуксовка, это провал», — указал российский лидер.

Россия никогда не отвергала возможность переговоров по мирному урегулированию, заявил Путин и добавил, что подтвердил это Эрдогану, который «ставил эти вопросы» на переговорах.

В рамках встречи президенты России и Турции не затрагивали вопрос передачи «азовцев»*, сообщил Дмитрий Песков. Он назвал эту тему «очень чувствительной». Представитель Кремля заявил, что министры обороны двух стран пообщались отдельно.

Переговоры прошли конструктивно, подытожил Путин. При этом подписания каких-либо документов по итогам встречи не предполагается, отметил Песков. Министры и руководители рабочих групп России и Турции предоставили подробные доклады, стороны «сверили часы» по всем важным направлениям.

* Нацбатальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в России.