Эксклюзив 30 мая 2023, 20:07 Ссоры да розни, своры да козни. Что известно о депутате, обвинившем Зеленского в госизмене Политолог Мезюхо — о Леросе и Зеленском: у бывшего «слуги народа» есть зуб на президента Гео Лерос, украинский депутат / Telegram

Читать 360tv в

Скандально известный украинский депутат Гео Лерос решил снова напомнить о себе. Он подал в суд на президента Владимира Зеленского, обвинив его и команду в госизмене. Зачем Лерос пошел на столь «громкое дело» и какие последствия могут его ожидать — в материале «360».

1 Зеленского заподозрили в госизмене На Украине суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное дело в связи с возможной госизменой со стороны Зеленского и членов его команды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Гео Лерос. «Обязали открыть уголовное дело по статье „государственная измена“ на Зеленского и ко! Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ», — написал парламентарий. Telegram Народный депутат Украины Гео Лерос / Telegram Telegram Народный депутат Украины Гео Лерос / Telegram По его словам, не только Зеленский попал под горячую руку: глава офиса президента Андрей Ермак, замглавы офиса Роман Машовец, бывший глава СБУ Иван Баканов и экс-заместитель секретаря СНБО Украины Руслан Демченко тоже «должны быть допрошены как главные фигуранты назначения агентов ФСБ в СБУ». Украинский политик подчеркнул, что он «не позволит этим предателям» избежать ответственности за тяжкие преступления против украинского народа.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Председатель крымской организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо: дело закроют, перспектив нет Украинская судебная система Прежде всего нужно рассказать о том, как устроена правовая система Украины. Если человек написал заявление по совершению уголовного преступления в отношении кого бы там ни было, правоохранительные органы обязаны возбуждать уголовное дело. Так как это дело против президента и его окружения возбуждали через суд, нынешняя правоохранительная система на Украине работает непрозрачно. Грубо говоря, чем больше заявлений на тебя написали, тем больше против тебя будет открыто уголовных дел. Естественно, перспектив эти дела не имеют. РИА «Новости» Бывший «слуга народа» Гео Лерос еще до начала боевых действий выпал из команды президента Украины. Его исключили из фракции «Слуга народа». Он активно критиковал представителей офиса президента, правительство в целом и, разумеется, самого Зеленского. У бывшего «слуги народа» зуб на главу государства. Зеленский в свое время предпринимал действия, чтобы подвести Лероса к лишению депутатского мандата. Но в этом смысле депутат играет на опережение. Не исключаю, что итогом истории станет возбуждение очередного уголовного дела на самого Гео Лероса. Он может поплатиться за свою антипрезидентскую активность. Зеленский и до СВО вел себя как диктатор, закрывая телеканалы и возбуждая уголовные дела против неугодных. А после начала военного конфликта он в принципе приобрел инструментарий для того, чтобы в прямом смысле уничтожать своих врагов. Бывший «слуга народа» Лерос — личный враг президента Украины. РИА «Новости» Глубокая обида и возможные последствия Думаю, Зеленский не может простить Леросу неприличный жест, о котором он, конечно, помнит. Это произошло во время заседания парламента. Лерос действует на опережение. Зная о том, что в отношении него будут развернуты какие-то судилища, он переключает информационные потоки своих потенциальных избирателей и сторонников в другое русло. Это не он негодяй, а президент плохой человек. И вот, какой он герой, что добился возбуждения уголовного дела против главы государства. Естественно, это уголовное дело будет закрыто. Оно не имеет никаких перспектив в нынешней Украине, где победили коррупция, кумавство и телефонное право.

3 Политический советник Сергей Маркелов: откуда ветер дует? Затяжной конфликт между политиками Мы говорим о продолжительной истории, которой уже более четырех лет. Важно понимать, откуда ветер дует. Что случилось и почему именно сейчас? Депутат Гео Лерос — человек из тусовки «Слуга народа», киевский парень, кинематографист, любитель современного искусства. Воюет с Зеленским он с 2019 года, постоянно выступая разоблачителем всяких трюков, которые мало доступны медийщикам. Официальное интернет-представительство президента Украины Лерос постоянно подает иски на руководителя Офиса президента Андрея Ермака и всю его семью. Украинский политик практически находится на ПМЖ в залах суда. Он ежедневно «долбит», что они коррупционеры, работают на взятках и назначают за деньги всяких нижестоящих глав администрации по стране. По сути, Лерос играет роль постоянного разоблачителя. На самого Лероса тоже постоянно подают в суд. Более того, на него организовали покушение — взорвали его машину. Там идет «войнушка», а Лерос в ней — правдолюб и украинский Робин Гуд. Вся история, что мы наблюдаем, — это не случайность. Депутат — в теме. У него есть доступ к государственным секретным документам, он не просто так все это заявляет. Этот конфликт — не однодневка, ведь Лерос роет эту тему четвертый год. Внутри команды Зеленского все далеко не столь просто. Все больше людей, его соратников и однопартийцев отваливаются от него и, более того, публично это признают. Однако сам президент тоже чистит команду от правдолюбов. Зеленский избавляется от таких политиков, используя силовые службы. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак / Официальное интернет-представительство президента Украины Пиком конфликта Лероса и Зеленского можно назвать ситуацию, когда президент «наехал» на депутата во время переговоров на счет Донецкой и Луганской республик. Гео Лерос был против силового разговора Зеленского и руководителей республик. Условно он выступал сторонником дипломатического выяснения отношений. Это достаточно важный штрих в биографии украинского политика. Народный депутат Украины Гео Лерос / Telegram С точки зрения украинцев и действующей власти репутация у Лероса не самая лучшая. С другой стороны, когда у разоблачителей она была хорошая? Но депутат пока жив, не убежал из страны и продолжает «долбить». Для нас и для мира это положительный сигнал, что не все так идеально в команде Зеленского, как он пытается показать. У Зеленского есть скелеты в шкафу. Объективно это далеко не идеальный руководитель для Украины, как он пытается себя преподать. Последствия после громкого дела Леросу неоднократно поступали угрозы. Думаю, у него две судьбы: либо его убьют на Украине, либо он сбежит оттуда. Других вариантов нет. Говорить, что действия депутата — какая-то хитрая схема Киева, что правительство само себя пинает через этого парня, — это ерунда. Лерос объективно достает власть и имеет данные. Он четыре года плодотворно вбрасывает в информационное поле. Telegram Депутата давят со всех сторон. Против него тоже возбуждают уголовные дела, например из-за неуплаты налогов. Первое уголовное дело было по факту какой-то его незаконной надстройки в своей квартире. Грубо говоря, валятся ответные силовые придирки — по-другому не скажешь. Поэтому, конечно, Лероса должны посадить, убить, или он сам будет вынужден покинуть страну. Вариантов здесь немного.