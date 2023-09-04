04 сентября 2023, 19:09
Вступить нельзя отказаться? Армению призвали в НАТО
Председатель коллегии АНО Самонкин: Армения не станет вступать в НАТО
Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к альянсу. Об этом он написал в соцсети X и отметил в посте президента США, попросив защитить закавказскую республику. Как на это предложение может ответить Ереван, «360» узнал у председателя коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин.
Далее — прямая речь.
Главная стратегия Запада, которую там проводят на протяжении последних 30 лет, — распространение программы «партнерство во имя мира». Эта концепция подразумевает отрыв бывших постсоветских республик и противопоставление их России для сдерживания потенциала страны.
Продолжается санкционное и информационное давление, а также расширение НАТО, чтобы окружить нас своими комплексами и военными установками. Постсоветское пространство рассматривается как лакомый кусочек для достижения господства американцев в Евразии.
Напомню, речь, в частности, идет о попытке создания протестных настроений, подконтрольных западному режиму, в Белоруссии. Далее — изменение парадигмы мышления в сторону отрыва Казахстана [от партнерства с Россией].
По Киргизии тоже строят планы. Более того, [не забываем о] дурдоме, который они устроили на Украине.
Примерно то же они рассматривают для Армении, потому что там есть буферные точки роста напряженности и создания хаоса. Они хотят привести туда более лояльных к Западу политиков, чтобы укреплялась позиция Турции как члена НАТО, а также американские интересы с выходом на рынок Средней и Центральной Азии.
Как известно, премьер-министр Никол Пашинян сильно разочаровал Запад: они думали, что пришел наконец к власти человек, который будет вести себя подконтрольно.
ОДКБ занимается совсем другими вопросами, связанными с глобальной евразийской безопасностью. Сейчас партнеры ОДКБ получают регулярные отчеты от российского руководства о смысловых задачах специальной военной операции.
Расшатать ситуацию с Арменией и попытаться как-то на нее надавить, спровоцировав русофобские настроения, — для Запада это отдельное направление в соответствии с методологией Бжезинского «Шахматная доска».
Большое количество ресурсов они кинули сейчас на украинское направление. На Армению выделяют финансирование только в рамках мягкой силы. Пашинян пока не думает идти на поводу у НАТО.
Информационно создать шум вокруг того, что Армения выходит из ОДКБ, очень хочется, но с точки зрения практики, даже та же самая Турция, не может повлиять на позицию Еревана.
Армения ведет себя крайне самостоятельно и стабильно. Они прекрасно понимают, что такое западная демократия и натовский вектор.
Еще с 2015-го, когда Армению пытались включить в зону ЕС, она сразу отвернулась. Ереван присоединился к Евразийскому экономическому союзу, потому что эта тема была ему ближе и учитывала национальные интересы.
При взаимодействии с НАТО нет гарантии, что западные партнеры не будут менять режим в Армении или указывать, как себя вести в рамках однополярной концепции доминирования, когда страны, попадающие под влияние коллективного Запада, не имеют собственного мнения и суверенитета.
У американцев есть дурная привычка на территории союзников не только их прослушивать и следить за принятием политических решений, но и пичкать их своими военными базами. Далеко ходить не надо: Прибалтика яркое тому подтверждение.
Армения
НАТО
ОДКБ
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