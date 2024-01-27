Власть 27 января 2024, 00:12 Американская демагогия. Почему Россию не приняли в НАТО Историк Широкорад: американцы никогда не планировали вступление России в НАТО РИА «Новости»

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Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в далеком 1994 году заявлял, что в случае расширения НАТО РФ должна первой присоединиться к альянсу — вчерашнему военному блоку политического противника. Данные о заявлениях Ельцина следуют из рассекреченной Архивом национальной безопасности США стенограммы. Почему же Россию не взяли в НАТО — в материале «360».

Что сказал Ельцин

Согласно документу, за ужином с Клинтоном российский лидер заявил, что в случае присоединения РФ к альянсу ее примеру последуют другие государства Центральной и Восточной Европы. Ельцин предложил создать «картель» США, России и европейцев для содействия обеспечению и улучшению мировой безопасности.

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«Необходимо создать своего рода картель, включающий США, Россию и европейские страны, который будет способствовать укреплению международной безопасности», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

Что ответил Клинтон

Клинтон ответил «очень осторожно». Он упомянул «чувство величия» России, но идею картеля или членства РФ в НАТО не затронул.

Кроме того, американский лидер снабдил свой ответ пустыми обещаниями. Он заявил об открывающейся для двух государств возможности, если РФ и США продолжат взаимодействие в рамках намеченного курса. По словам Клинтона, стороны могли бы обеспечить Европе длительное бесконфликтное существование.

Расширение НАТО произошло несколько лет спустя после этой встречи. В 1999 году к альянсу присоединились Венгрия, Чехия и Польша. При этом власти США обещали, что НАТО не двинется «ни на дюйм» на восток, и что базы Германии станут окончательной границей зоны влияния военного блока.

РИА «Новости»

Почему Россию не взяли в НАТО

У России не было никаких шансов на вступление в Североатлантический альянс, рассказал «360» военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад.

«Разговоры были, и они были выгодны западным государствам, и это было открыто в печати в 90-х годах <…>. Но ведь НАТО создавался исключительно против Советского Союза», — подчеркнул специалист.

Несмотря на то, что разговоры о вступлении России в альянс были выгодны обеим сторонам, осуществить это было физически невозможно, подчеркнул историк.

«Разговоры были <…> Это была просто демагогия — по крайней мере, со стороны американцев. Всерьез ни американцы, ни англичане никогда не планировали даже вступления России в НАТО», — заключил эксперт.

Президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в октябре 2023 года рассказал, что Россия думала вступить в НАТО. РФ считала, что идеологического противостояния больше нет. Но страна оказалась не нужна Североатлантическому альянсу. Проблема заключалась в геополитических интересах и надменном отношении НАТО к других странам, подчеркнул президент.