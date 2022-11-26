Эксклюзив 26 ноября 2022, 18:05 Зимний поход ВСУ обречен на провал Военный эксперт Дандыкин: ВСУ готовят зимний поход, который оплатят кровью украинцев Ministry of Defense of Ukraine

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Ход спецоперации на Украине скоро изменится. Обе стороны готовят резервы для нового наступления. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» заявил, что зимний поход ВСУ окажется провальным. Наступление оплатят кровью боевиков и наемников.

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Далее — его прямая речь.

ВСУ не жалуют людей

Продолжаются удары наших ракетчиков по инфраструктуре Украины. Сегодня воздушную тревогу снова объявили в восточных и центральных областях Украины.

Приличную часть артиллерии ВСУ направили на ремонт в Польшу. Это говорит о том, что износились стволы, и это стало серьезной проблемой для боевиков. Что касается людей, вояк из территориальной обороны, которых запускают в первых цепях, — их ВСУ не жалко, они погибают, потери огромные.

В преддверии зимы противник пытается прощупать нашу оборону, кидает ротно-тактические группы практически на убой. Вчера было сообщение о массовой гибели наемников — 300 человек, из них 200 — поляков. Сегодня опять достаточно приличные потери украинских военных на всех направлениях — и на Донецком, и на Краснолиманском.

Они не считаются с потерями. И более того, оставляют тела погибших на поле боя, зачастую не уносят. Это значит, что родственники на Украине не могут получить никакой компенсации, потому что люди считаются без вести пропавшими.

Арсенал Запада истощился

ВСУ применяют дальнобойные ракеты HIMARS, которые производят в Америке. Есть данные, что они используют их производства 2020 или 2021 года. Запасы вооружений у Запада истощаются, и все это идет на Украину с конвейера производственных мощностей.

Поставки оружия Украине так или иначе накрываются. При нанесении массированного удара по железной дороге, складам ВС России нарушили доставку боеприпасов и вооружений. Но надо наращивать эти усилия. Тем более очевидно, что все-таки противник попытается сейчас перейти в наступление.

Думаю, что это будет или Запорожское направление, или район Сватова. Там группировка у них остается. На Украине сейчас проводят очередную волну мобилизации. Речь уже идет о призыве женщин на передний край.

Российские войска сейчас в активной обороне. Думаю, что это временная позиция — готовятся войска, резервы. Это отлично понимают и в штабе ВСУ, и главные их спонсоры. Они постараются совершить зимний поход. Я убежден, что он обречен на неудачу и будет оплачен опять кровью украинских боевиков и наемников. Наемники в последнее время, как мы видим, гибнут сотнями.