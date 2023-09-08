Эксклюзив 08 сентября 2023, 10:48 «Живыми оттуда не выйти». Многие иностранные наемники предпочли сбежать с Украины Журналист Борзенко: многие иностранные наемники сбежали с Украины Freepik

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Многие иностранные наемники, поехавшие в зону СВО еще в начале прошлого года, сбежали оттуда, поняв, что им не выжить. Оставшиеся же находятся далеко не в таких комфортных условиях, к которым привыкли в боях на чужих территориях. Об этом «360» рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

Чувствительны к комфорту

Зона конфликта на Украине — потенциальная зона для работы наемников. Есть три категории наемников: из США и Европы (их расценки работы довольно высоки: 30-40 тысяч долларов в месяц и больше), наемники из стран второго мира (из Албании, например, которые получают до 10 тысяч долларов и меньше) и наемники из Африки, которые готовы воевать и за 300 долларов и еду, образно говоря. Сомалийские пираты, например.

Наемник должен заработать деньги и сохранить свою жизнь, чтобы их потратить, поэтому тяжелые конфликты, как на Украине, многих наемников не устраивают. Они привыкли работать на незначительных, локальных конфликтах, когда их противники слабы — ими становятся нерегулярные соединения, повстанцы. Они очень чувствительны к комфортным условиям: <…> гостиницы, где можно помыться и привести себя в порядок, рестораны, бары, женщины. На Украине ничего этого нет. Наемникам приходится сидеть в окопах вместе с украинскими военнослужащими. У них тоже есть расположения, где есть бани, можно привести себя в порядок и поесть, но, как правило, им приходится испытывать все те же тяготы, что и украинцам.

Когда в начале СВО наемники потянулись на Украину, их было достаточно много, больше 10 тысяч точно. Затем часть погибли под обстрелами нашей артиллерии и попаданиями высокоточного оружия по расположениям, где они отдыхали. Погибали по 70-80 человек от каждого ракетного удара. Началась паника, они начали бежать. Писали в пабликах, что живыми оттуда не вернуться, ехать нельзя. Примерно половина наемников в прошлом году в первые же месяцы стала убегать. Их пытались не выпускать из-за подписанных контрактов, но большинство скрылись через Польшу.

«Думали развлечься»

Сейчас остались порядка пяти или восьми тысяч [наемников], трудно сказать точные цифры. Но это не отдельные спецподразделения: украинское командование пытается их разбросать по своим военным частям, чтобы они их поддерживали. Значительное количество наемников погибло, потом их стали немного отодвигать назад, они даже участвовали в заградотрядах и ловили убегавших украинцев. Наемники вызвали определенное отношение бойцов ВСУ: требовали определенных условий, требовали, чтобы их чаще уводили в расположение, где они могли передохнуть.

Многие профессиональные наемники из Европы и США уехали, остались связанные с ЦРУ, НАТО — организациями, которые проводят собственные действия по контролю ситуации на Украине; те, кто связан в каких-то вопросах с новой западной техникой. <…> Много польских наемников сейчас в районе Львова, Западной Украины, на которую Польша поглядывает с восхищением и хочет отобрать.

Наемничество не дало эффекта, на который надеялись в ВСУ, — не получилось поддержать воинствующий дух бойцов тем, что с ними плечом к плечу воюют бывшие спецназовцы, наемники стран «развитого Запада».

Главная цель наемников — деньги. Но вырабатывается адреналин, и люди, которые годами участвуют в различных конфликтах, уже не могут оторваться, им нужна подпитка. Боевых действий в мире сейчас не так много, и это отчасти способствовало тому, что наемники изначально собрались на Украину. Они думали, что развлекутся там, <…>, но ничего этого не произошло. Они сами гибнут, многие тела до сих пор не вывезли — лежат на полях и в моргах. Там есть и корейцы, и латиноамериканцы, но это люди, которые приезжают за адреналином. В некоторых странах [действуют] жесткие законы против наемников, но тогда они просто уезжают в другие страны.