Эксклюзив 27 января 2023, 22:04 Житель Реутова с друзьями переделал «Ниву» в боевой пикап. Такие машины нужны во всех частях Житель Реутова Сайгаков: боевая «Нива» — универсальный транспорт для зоны СВО Телеканал «360»

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Полковник, ветеран Афганистана и Чечни Валерий Сайгаков из Реутова вместе с друзьями переоснастили две «Нивы» в настоящие боевые машины. Первое авто уже скоро отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО), где служит сын жителя Московской области. Сайгаков рассказал «360», как у него появилась идея соорудить пикап и чем именно он поможет российским бойцам.

Зачем нужна боевая «Нива»

Житель Реутова Валерий Сайгаков вместе с друзьями переделал две «Нивы» в боевые пикапы. Теперь машины готовы к боевым действиям в зоне спецоперации (СВО). Авто получились универсальным. На них можно перевозить раненых и больных, доставлять боеприпасы и питание. Пикапы даже укомплектовали носилками и медикаментами. Более того, для «Нив» сделали съемные брони, которые должны защищать бойцов. Есть и средства маскировки, на машины можно установить пулемет, противотанковое снаряжение, использовать для разведки.

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Сайгаков знает о боевых действиях не понаслышке. Он воевал в Афганистане, где и увидел подобные пикапы впервые. Тем временем его сын сейчас служит в зоне спецоперации, так что мужчина решил отправить новоиспеченный боевой пикап прямиком в его подразделение.

«Такие машины я видел еще в Афганистане, на них афганцы, душманы, катались. И наши войска, когда получалось, забирали и тоже их использовали. Потом в Чечне видел такие же машины. А когда это началось… К сожалению, то, что государство поставляет, идет в специальные войска: десантникам, разведчикам. А такие маленькие машинки нужны во всех частях, поэтому пришла такая мысль — сделать такую машину», — подчеркнул Сайгаков.

По его словам, первую машину должны отправить в зону СВО в ближайшие дни. Добираться туда авто будет вместе с конвоем, так как по дорогам общего пользования в мирное время таким пикапам передвигаться запрещено. Для будущего экипажа уже связали и положили в комплект теплые носки.

Телеканал «360»

Когда «Ниву» доставят в зону СВО

Сайгаков рассказал, что государственного финансирования не было. Оба авто он попросту купил вместе с друзьями, с которыми воевал в Афганистане. Помогли и родственники, и жители Подмосковья.

«В Набережных Челнах нам повезло ее купить. Мы ее купили за символическую сумму. Здесь мы, к сожалению, сколько машин не перепробовали… [За вторую] пришлось очень дорого заплатить — около 190 тысяч. Дешевле здесь не найти. Во всяком случае, нам за три недели не повезло. На свои деньги, на свои все», — пояснил Сайгаков.

Телеканал «360»

Он отметил, что подобный боевой пикап можно сделать за два-три дня. Однако это возможно, если попросту обрезать кузов и все. Если же есть желание сделать по-настоящему укомплектованную машину, то времени уйдет больше.

«Мы-то делаем сами, без всяких сервисов. Я в один сервис обратился — сказали: „Мы не можем, у нас работа“… Во второй… И все, в гаражах делаем. <…> Через неделю-две точно повезем. <…> Мы же еще не просто так, мы ее проверяем. <…> Чтобы она туда уже готовой приехала», — подчеркнул Сайгаков.

Он вместе с сослуживцами помогает жителям территорий, где сейчас проходит СВО, еще с 2014 года. Друзья собирают и доставляют гуманитарные грузы.