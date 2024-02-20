Эксклюзив 20 февраля 2024, 13:02 «Зеленский завопит». Отключение Starlink станет катастрофой для украинской армии Парфентьев: ВСУ обратятся к древним способам навигации при отключении Starlink Omar Marques/Keystone Press Agency/globallookpress

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Отключение терминалов спутниковой связи Starlink на территории новых российских регионов приведет к необратимым последствиям для Украины. Координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал «360», что украинским боевикам это помешает устраивать диверсии с запусками беспилотников.

«Сама технология Starlink строится на микроспутниковом принципе, подразумевает обеспечение покрытия за счет большого количества небольших ретрансляционных спутников — спутников связи. Качество связи достигается за счет того, что определенная группа спутников в определенный момент находится над определенной территорией», — пояснил эксперт.

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Но если с земли поступит команда, то ретрансляционные функции аппараты выполнять не будут. В таком случае интернета не будет.

Для киевской стороны точная навигация — существенная проблема. Постсоветская Украина ни разу не космическая держава, она утратила космическое наследие, которое существовало во времена Советского Союза, когда предприятия различных республик обеспечивали вклад в единую космическую систему. Урван Парфентьев

Если Россия как правопреемник СССР сохранила космическую индустрию и контроль за развернутыми космическими системами, производила по необходимости модернизацию и замену и наземной составляющей, и космической, то у всех остальных республик, в том числе Украины, такой возможности не было. Как отметил спикер, для них важно получать навигационные услуги извне.

«Starlink в определенной степени стал для них подарком. При этом мы видим двойственную позицию того же Илона Маска, который делает заявления сейчас отнюдь не в тональности, подходящей киевскому режиму. Он стремится хотя бы формально выглядеть остающимся в стороне от этого», — добавил Парфентьев.

Во всех тех случаях, когда речь идет о точности наведения, не говоря уже об использовании спутниковой связи для вооруженных формирований, подконтрольных киевскому режиму, это резко осложняет работу той же артиллерии.

«В определенной степени это может вызвать сложности и для откровенно диверсионно-террористических действий, которые пытается предпринимать киевско-бандеровская сторона, насылая беспилотники», — добавил он.

Сложности с навигацией вынудят Украину искать другие способы, в том числе с использованием наземных ориентиров. Отсутствие Starlink, уточнил координатор центра безопасного интернета, может поставить крест на попытках украинской армии двигаться на восток.

«Чем дальше будут заходить — тем больше будут оказываться без навигационной поддержки», — сказал собеседник «360».

Если ВСУ останутся без полноценной навигационной поддержки со стороны Starlink в зоне соприкосновения, то начнут искать альтернативные, в некоторых случаях более древние, способы.

Возможно, речь пойдет о прямой поддержке со стороны США, в части использования контролируемой государством космической инфраструктуры. Может, такая поддержка оказывается, но негласно. Но вполне вероятно, что [президент Владимир] Зеленский завопит об этом уже открыто. Урван Парфентьев

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вторгаться в переговоры между Украиной и американским предпринимателем Илоном Маском по поводу Starlink. Он добавил, что терминалы американской компании являются несертифицированной системой в стране.