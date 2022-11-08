Украинские беженцы в Европе. Зеленского они не волнуют | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 15:25 Зеленский пользуется украинскими беженцами, шантажируя «цивилизованный Запад» новой волной миграции Публицист Новоселов: президент Украины Зеленский шантажирует Европу новой волной миграции freepik

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал о судьбе украинских беженцев в Европе и отношении к этому режима Владимира Зеленского.

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Далее — прямая речь.

Спецоперация на Украине продолжается, и российские ракетные удары выводят из строя объекты украинской энергосети. Каждый день в нескольких, если не во всех крупных городах Украины звучит воздушная тревога. Отключение электричества стало нормой, киевляне сидят без света по пять-десять часов в день.

Президент Владимир Зеленский игнорирует все предложения России вернуться к переговорам, и это значит, что ракетные удары будут продолжаться. Европейцы пытаются помочь Украине справиться с нехваткой энергии, но у них не получается.

По оценкам украинских и западных экспертов, страна сможет восстанавливать энергоснабжение еще около месяца, после чего произойдет полный коллапс энергосистемы. За этим коллапсом или в его преддверии последует один из крупнейших миграционных кризисов в истории.

РИА «Новости»

Сами киевские власти призывают украинцев покидать страну. Это еще один признак несостоятельного государства, но сейчас мы говорим не об этом. В любом случае у населения есть выбор только между Россией и Западом.

Несмотря на всю западную пропаганду, миллионы украинцев все равно предпочли бы уехать в Россию, где у них есть родственники и друзья. Однако вряд ли ВСУ дадут им беспрепятственно добраться туда. Гораздо вероятнее, что под предлогом гуманитарных коридоров власти будут выявлять нелояльных киевскому режиму людей, которых постигнет печальная судьба.

Поэтому, опасаясь такого исхода, все эти миллионы людей поедут на запад. Европа уже переполнена украинскими беженцами. Вначале им везде были рады, но прошло много времени, ситуация стала меняться. Ввиду энергетического кризиса европейские правительства прибегают к жесткой экономии и субсидии европейцам, размещающим у себя дома беженцев, попадают под категорию расходов, которые можно и урезать.

Приток украинских мигрантов вызвал многочисленные проблемы. Украинцы обычно не говорят на языках стран, куда приезжают, и создают дополнительную высокую нагрузку на систему социального обеспечения. Некоторые находят работу и усердно трудятся, однако энергетический кризис в Европе неизбежно повлечет за собой рост безработицы и местным жителям не очень понравится конкуренция со стороны мигрантов и их готовность работать за меньшие деньги.

Да и жилищный вопрос мало кому из украинских мигрантов удалось решить. Подавляющее большинство так и живет в лагерях беженцев или в домах сердобольных европейцев, которые приютили их. Однако добрые хозяева явно не рассчитывали, что гости останутся жить насовсем, а без государственных субсидий их доброжелательное отношение может быстро закончиться.

Даже с нынешним числом мигрантов будут проблемы, а если оно многократно возрастет, последствия окажутся катастрофическими. Европа не сможет обеспечить их нормальными условиями жизни, медицинским обслуживанием, школами, пенсиями, рабочими местами и так далее.

Самые богатые страны Европы, такие как Великобритания, Германия и Франция, уже столкнулись с серьезными проблемами с бюджетом из-за энергетического кризиса, инфляции и многочисленных структурных проблем. Каждый месяц они тратят миллиарды на субсидии жилья, питания, здравоохранения и обучения украинских мигрантов. Но эти миллиарды нужны и на другие цели, а доступные ресурсы ограничены.

Зеленский пользуется этой ситуацией, чтобы шантажировать европейцев новой волной миграции, требуя от них миллиардные дотации, поставку электроэнергии и оборудования. Об украинцах он при этом не особенно беспокоится.

Хотя украинские националисты истерично вопят о превосходстве своего народа над всеми другими, их, видимо, не беспокоит, что соотечественники превратятся в бродяг и бездомных и будут заниматься самой черной работой на «цивилизованном Западе».

Часики тикают.