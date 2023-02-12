Эксклюзив 12 февраля 2023, 12:04 Зеленский превратил Артемовск в плацдарм для внутриполитических интриг Военный эксперт Джерелиевский: Зеленский чувствует победу ВС России в Артемовске РИА «Новости»

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На фоне успехов союзных сил в Артемовске украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не собираются уходить из района. Он объяснил нежелание украинских военных сдавать Артемовск попыткой выиграть время для получения помощи из Запада. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с «360» сказал, что украинская армия, кроме дополнительных потерь, ничего существенного не добьется.

Далее — его прямая речь.

Зеленский чувствует скорое поражение в Артемовске

Заявление Зеленского, что он держит Артемовск — это очередная рационализация. Если раньше ВСУ категорически говорили, что город не будет сдан, и его будут держать до конца, то теперь они сменили тональность, поскольку чувствуют скорое поражение.

При этом западная помощь, о которой все вокруг заявляют, уже может находиться на Украине. Все эти объявления о том, как скоро будут доставлены Киеву техника и вооружения делаются, чтобы ввести нас в заблуждение. Полностью на них ориентироваться не стоит.

Артемовск — плацдарм для внутренней интриги между Зеленским и Залужным

Что касается Артемовска, там ВСУ несут большие потери, а Зеленскому в глазах общества нужно как-то оправдать их. Кроме этого в заявлениях украинского лидера было накручено масса всяких смыслов. Например, что победа в Артемовске должна стать триумфом командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского, которого Зеленский прочит на место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Большинство смыслов к военному аспекту не относятся. Это скорее пропагандистские и политические моменты.