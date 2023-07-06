Эксклюзив 06 июля 2023, 17:10 Зеленский начал искать виноватых в провале контрнаступления. Запад — главный на роль козла отпущения Политолог Ярошенко: Зеленский поставил провалы ВСУ в вину Западу Официальное интернет-представительство президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что просил у США и Европы начать поставки вооружения как можно раньше, чтобы провести контрнаступление, прежде чем российская армия значительно усилит оборону своих рубежей. Политолог Алексей Ярошенко в беседе с «360» увидел в этих заявлениях главы киевского режима попытку найти виновных в провалах ВСУ.

Далее — прямая речь.

Происходит то, что было очевидно с самого начала, — провал контрнаступления. Зеленский начинает мягко спихивать с себя ответственность за происходящее на фронте, где количество новых неудач продолжит расти.

Сейчас он постепенно выступает вот с такими заходами, говоря о том, что он хотел начать раньше контрнаступление и просил у своих хозяев оружия. Будто если бы его дали раньше, то сейчас все шло бы гораздо быстрее. То есть он списывает собственный провал на западных покровителей.

Киевский режим оказался в полной зависимости от стран Запада. Когда армии Украины сказали идти в контрнаступление, они собралась и пошла. Хотя никаких шансов на успех там не было. Особенно после того, как российская армия более полугода выстраивала свою оборону на рубежах.

К тому же у ВСУ нет авиации, без которой сложно вести контрнаступление, особенно против России, у которой авиация есть. Всем в Киеве было понятно, что контрнаступление провалится, но то, что они пошли на такой шаг, говорит о полной зависимости от США.

Зеленский откровенно рассказывает, откуда идет оружие, и не скрывает, что его поставили США и Евросоюз. Они еще не стали прямыми участниками конфликта, но уже опосредованными.

Сейчас пограничная стадия, когда, отказавшись от поддержки Украины, они еще могут выскочить из этого конфликта, который становится глобальным. Но если это продолжится в течение еще нескольких месяцев, они втянутся еще глубже и станут его прямыми участниками.

Это начало третьей мировой войны. Вот мы сейчас находимся на такой развилке. Предпосылок к тому, чтобы США резко перестали поддерживать киевский режим, нет.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Но, может быть, эта задержка с поставками оружия к контрнаступлению окажется крупицей здравого смысла в политике Запада, и они попытаются каким-то образом синхронизироваться для поставки вооружений и техники под контрнаступление. Но если процесс был такой долгий, значит, позиция не едина — это уже хороший знак.

Чем более разрозненной будет позиция Запада по поставкам вооружения Киеву, тем дальше мы от третьей мировой войны. Но чем они консолидированнее, тем быстрее приближается мировой конфликт. Считаю, что он скорее произойдет, чем нет.